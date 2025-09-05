Pedro Blanco destaca un "contacto permanente" para esclarecer el asesinato de la gallega Matilde Muñoz

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha destacado este viernes el "contacto permanente" para esclarecer el asesinato de Matilde Muñoz en Indonesia. Dos personas han sido detenidas como presuntas autoras de la muerte de la ferrolana, que desapareció a principios de julio.

Blanco ha destacado a este respecto que los dos presuntos autores están "localizados, identificados y detenidos". Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press tras ser cuestionado por el caso de esta española de 72 años desaparecida en la isla de Lombok y cuyo cadáver fue hallado a finales de agosto en una playa cercana al lugar donde se le perdió la pista.

Las primeras pesquisas apuntan que el cuerpo sin vida fue trasladado hasta en cuatro ocasiones por los presuntos asesinos, dos empleados del hotel que habrían admitido los hechos, según informaron medios locales. El caso sigue "bajo investigación", ha incidido Blanco para añadir que "poco más podemos decir".

Así, la investigación está a la espera del resultado de la autopsia, que ya ha sido realizada por médicos forenses del Hospital Bhayangkara Mataram, según ha informado el periódico Kompas. Las primeras pesquisas han señalado que el cuerpo de la gallega fue trasladado en cuatro ocasiones hasta que fue localizado en una playa cercana al lugar en el que se hospedaba.

Muñoz dejó de responder los mensajes de sus amigos y parientes y de atender a sus redes sociales a principios de julio. La mujer fue vista por última vez cerca del hotel Bumi Aditya, en la playa de Senggigi, donde había pagado 20 noches por adelantado, según explicó en su momento a Europa Press Ignacio Vilariño, portavoz de la familia.