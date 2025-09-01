Ferrol licita por 1,2 millones la renovación de los campos de fútbol de Caranza y A Gándara

El Concello de Ferrol ha aprobado la licitación de dos proyectos que transformarán de manera integral las instalaciones deportivas de Caranza y A Gándara, con una inversión conjunta superior a 1,2 millones de euros.

En Caranza, la actuación supondrá la remodelación de dos campos de fútbol 8 para convertirlos en un único campo de fútbol 11 de césped artificial homologado, divisible en dos terrenos de fútbol 8.

La intervención incorporará todo el equipamiento necesario como porterías, banquillos, redes de protección y banderines, así como la construcción de una grada prefabricada de 45 metros de longitud y siete niveles.

También se instalarán un sistema de riego centralizado con recuperación de agua, drenaje, alumbrado LED y nuevas zonas de césped natural.

La inversión asciende a 876.997 euros, financiados al 50% por Concello y Xunta de Galicia, y el plazo de ejecución será de seis meses.

Además, para apurar los plazos al máximo, se ha licitado ya la dirección facultativa de la obra, dividida en tres lotes.

En paralelo, el Concello impulsará la renovación de los dos campos de fútbol 7 del complejo deportivo de A Gándara, donde se colocará césped artificial de última generación tras reparar la base de aglomerado asfáltico.

El proyecto contempla además la modernización del sistema de riego y drenaje, la instalación de nuevo equipamiento deportivo y la adecuación de los vestuarios. La inversión será de 319.440 euros.

Ambas actuaciones se enmarcan dentro del plan municipal Ferrol Cidade do Deporte, con el que se busca mejorar y ampliar las capacidades de las instalaciones deportivas de la ciudad.