La Guardia Civil de A Coruña denuncia a dos conductores de patinete por ir ebrio y con auriculares

La Guardia Civil del Subsector de Tráfico de A Coruña propuso para sanción a dos conductores de vehículos de movilidad personal por supuestas infracciones al Reglamento General de Circulación.

El primero de los hechos ocurrió a raíz de un dispositivo preventivo de alcohol y drogas realizado por el Subsector de Tráfico de A Coruña en coordinación con la Jefatura Provincial de Tráfico de esta provincia, en la carretera AC-566 en el término municipal de Cedeira.

En el transcurso del mismo, los componentes del Destacamento de Tráfico de Ferrol que se encontraban realizándolo, observaron a un individuo circulando por dicha vía en un vehículo de movilidad personal (VMP), vehículos cuya circulación está prohibida en este tipo de vías.

Al proceder a interceptar el vehículo, los guardias civiles actuantes detectaron que el conductor presentaba síntomas evidentes de hallarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas, procediendo a realizarlo las pruebas pertinentes, arrojando un resultado positivo en las mismas.

El segundo de los hechos ocurrió en el transcurso de otro dispositivo de las mismas características en la carretera AC-133 en el término municipal de Mugardos.

Durante su realización los componentes del Destacamento de Tráfico de Ferrol detectaron otro VMP circulando por dicha vía, cuyo conductor hacía uso de auriculares conectados a un aparato receptor o reproductor de sonido.