La suerte sonríe a Valdoviño (A Coruña) con 40.000 euros del extra de verano de la ONCE

El cupón Extra de Verano de la ONCE ha repartido en varios municipios de España 24,160 millones de euros. Uno de los 79 cupones premiados con 40.000 euros cada uno fue vendido en Valdoviño: Cristina López repartió suerte en su punto de venta situado en el Paseo Puerta del Sol, 1.

No fue el único premio en Galicia; otros 11 premios de 40.000 euros se repartieron entre Pontevedra, con 11 cupones premiados y 440.000 euros en total. En Lugo, un afortunado le compró un cupón premiado con un millón de euros a José Manuel Rey Varela.

El Extra de Verano de la ONCE ha puesto en juego un premio de 15 millones de euros, y 10 premios de un millón. Además de 119 premios de 40.000 euros (a las cinco cifras del número del primer premio), y 2.270 de 1.200 euros: a las cuatro últimas cifras del número del primer premio, o a las cinco del número de los 10 segundos premios.