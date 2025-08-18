Ferrol transformará el polígono de tiro de Catabois en un gran espacio verde público

La Junta de Gobierno local de Ferrol acaba de aprobar la licitación para la transformación del antiguo Polígono de Tiro de Catabois, con una inversión total de 499.998,72 euros, de los cuales el Ayuntamiento aporta 55.999,86 euros y la Xunta de Galicia 443.998,86 euros.

Gracias a esta inversión se creará un gran espacio verde público en el barrio de Catabois-San Pablo y Santa Mariña, un parque urbano con usos recreativos, deportivos y saludables, pensado para todas las edades y accesible para toda la ciudadanía, cumpliendo así el compromiso adquirido con los vecinos y vecinas.

La actuación se desarrollará sobre dos parcelas de titularidad municipal con una superficie total de 13.387 metros cuadrados, de los cuales 11.158 se destinarán a zona verde, mientras que los 2.229 restantes quedarán reservados para un futuro parque canino que ejecutará la Xunta de Galicia en un proyecto independiente.

El terreno es de propiedad municipal "gracias al convenio con el Ministerio de Defensa que completamos y finalizamos una vez llegamos al Gobierno en 2023", explicó el alcalde, José Manuel Rey Varela.

El proyecto incluye la creación de sendas peatonales y ciclistas accesibles, con una pendiente máxima del 2%, una zona de juegos infantiles para niños y niñas de entre 3 y 14 años, un área para la práctica de parkour dirigida a jóvenes y adultos, así como zonas de descanso con bancos accesibles.

El parque contará también con un total de 20 plazas de estacionamiento, dos de ellas adaptadas, tres aparcabicicletas y cuatro fuentes-bebedero.

Además, se llevarán a cabo mejoras en la infraestructura técnica, con un sistema de riego automático, drenaje pluvial sostenible, abastecimiento de agua potable y una nueva red de iluminación pública compuesta por 56 farolas, 49 de ellas distribuidas en las sendas y siete en las zonas de juegos.

En el apartado ambiental y paisajístico, se conservará la mayor parte del arbolado existente, que se complementará con una nueva plantación de especies autóctonas y ornamentales como cerezos, espinos, liquidámbares y variedades de bajo consumo hídrico.

También se integrarán zonas ajardinadas con lavanda, romero, madroño, brezos y otras especies adaptadas al clima atlántico.

El objetivo de este proyecto es cohesionar los distintos barrios de la ciudad, integrando espacios públicos con el entorno y sin perder su memoria histórica, conservando el muro del antiguo Polígono de Tiro como entrada simbólica al parque desde el Camino del Tiro.

El plazo estimado de ejecución de las obras es de seis meses desde el inicio de las actuaciones.