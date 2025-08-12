Rego reivindica en Ferrol la "soberanía" para Galicia en el aniversario de la muerte de Moncho Reboiras

La Unión do Povo Galego (UPG), partido hegemónico del BNG, ha conmemorado este martes el 50 aniversario de la muerte de Moncho Reboiras en un acto de homenaje celebrado en Ferrol, que contó con una gran afluencia de público.

Néstor Rego, secretario xeral de la formación, destacó la figura del histórico militante nacionalista como un "símbolo de la lucha por la libertad de nuestro país en tiempos de dictadura"

En su intervención, Rego puso de manifiesto el éxito de las actividades de divulgación de la figura de Reboiras, señalando que el acto de este año ha superado en participación a los de ediciones anteriores.

El líder de la UPG insistió en la necesidad de que Reboiras sea "más conocido por la sociedad gallega y reconocido institucionalmente como lo que fue: una persona que luchó por la libertad... y que fue víctima precisamente injusta de esa misma dictadura".

Además de homenajear al militante, Rego afirmó que el acto también servía para recordar que "muchos objetivos por los que trabajó Moncho Reboiras continúan vigentes". En este sentido, hizo hincapié en la necesidad de que Galicia tenga "capacidad plena para decidir" y "soberanía".

Según Rego, esta soberanía es la clave para que la comunidad pueda "desenvolver todas sus potencialidades", así como "crecer en calidad de vida y en bienestar al conjunto de los gallegos".

Concluyó su discurso subrayando que el legado de Reboiras, en el 50 aniversario de su muerte, abatido por los disparos de la Policía, tras una persecución por varias calles de la ciudad, debe ser una inspiración para una "lucha por una Galicia realmente libre, realmente próspera, para una Galicia soberana".