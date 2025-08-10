Activos dos incendios forestales en Monfero (A Coruña), uno de ellos afecta a las Fragas do Eume

Esta tarde se han declarado dos nuevos incendios forestales en Galicia, situados en Monfero, uno de ellos afecta a parte del Parque Natural de las Fragas do Eume según informa Medio Rural.

Según informa Europa Press, el fuego se inició en la parroquia de Queixeiro y "evoluciona favorablemente", aunque se estima de forma provisional que la superficie afectada está por debajo de las cinco hectáreas.

Hasta allí se han movilizado dos agentes, cuatro brigadas, dos motobombas, una pala y un helicóptero.

Por otro lado, en torno a las 16:16 horas se ha iniciado un fuego en la parroquia de San Fiz, también en Monfero, pero en este caso el incendio no afecta al Parque Natural.

De momento no se sabe la estimación de superficie afectada y hasta allí se ha movilizado a dos agentes, un técnico, cuatro brigadas, dos motobombas, una pala, un tractor, dos helicópteros y un avión.

Con todo, tal y como han confirmado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press, el monasterio de Caaveiro, situado en las Fragas do Eume, ha tenido que ser desalojado debido al humo.

Por otro lado, permanecen activos los incendios de los municipios ourensanos de Chandrexa de Queixa (800 hectáreas), parroquia de Requeixo, desde las 15:51 horas del viernes y Maceda (300 hectáreas), parroquia de Castro de Escuadro, desde las 23:19 horas del sábado. Este segundo llevó a vecinos a evacuar sus casas durante la madrugada, aunque ya no existe peligro para viviendas.

Otros incendios controlados y extinguidos en Galicia

Durante esta tarde, ha quedado extinguido uno de los incendios activos esta semana en Ponteceso, en la parroquia de Brantuas, que finalmente afectó una superficie total de 198,17 hectáreas, mayormente de monte arbolado.

Este es uno de los cuatro fuegos de mayor afectación que ha sufrido esta localidad entre el fin de semana pasado y esta semana, donde han arrasado alrededor de 600 hectáreas en conjunto.

Actualmente, únicamente queda por apagar el fuego en Corme Aldea, que se originó a las 14.12 horas del martes, día que obligó a efectuar desalojos, y permanece controlado desde las 23.52 del miércoles.

También están extinguidos los de las parroquias de Cospindo (245 hectáreas), iniciado a las 16.12 horas del sábado, y A Graña (82,53 hectáreas), declarado a las 00.30 horas de la madrugada del domingo.

Además, durante la tarde del domingo, se ha logrado controlar el incendio de A Fonsagrada (Lugo) que queda por extinguir, parroquia de Monteseira, que calcina alrededor de 150 hectáreas. Asimismo, permanece controlado el de Padrenda (Ourense), parroquia homónima, que quema 40 hectáreas.