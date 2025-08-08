Rescatado en helicóptero un hombre en Ferrol herido tras caer desde un acantilado en Penencia

Una persona ha tenido que ser rescatada en helicóptero esta mañana en una zona de rocas de la playa de Lumebó, en Ferrol.

Bomberos de Ferrol solicitaron colaboración a través del 112 Galicia para evacuar a un hombre que había caído desde un acantilado, con una posible fractura de tobillo, en las proximidades de la playa de Punta Penencia. La orografía del terreno impedía el traslado por tierra o por mar.

Salvamento Marítimo activó al Helimer 402, movilizado por el Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de A Coruña, que trasladó al accidentado al aeropuerto de Alvedro.

Según informa el 112 Galicia, el hombre estaba consciente en el momento del aviso, aunque presentaba una lesión importante en el pie.

El helicóptero llamó la atención de varios bañistas al sobrevolar las playas de Penencia y Doniños durante la operación de rescate.