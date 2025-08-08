Fallece una mujer en Ares (A Coruña) tras ser rescatada del mar

Playa de Ares, en A Coruña. Turismo de Galicia.

El servicio centralizado 112 Galicia ha informado del fallecimiento de una mujer en la localidad de Ares, en A Coruña, esta mañana tras ser rescatada del mar.

Así, a las 15:10, un particular alertó al número de emergencias de que habían sacado del mar a una persona que se encontraba flotando y en situación de boca abajo.

Inmediatamente se puso en marcha un dispositivo formado por el servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia (061), Salvamento Marítimo, Guardacostas, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil.

A pesar de los esfuerzos de los profesionales sanitarios, la mujer no pudo ser reanimada y solo se pudo certificar su fallecimiento.