Fallece una mujer en Ares (A Coruña) tras ser rescatada del mar
La alerta tuvo lugar al mediodía tras ser localizado el cuerpo flotando boca abajo y los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar su vida
El servicio centralizado 112 Galicia ha informado del fallecimiento de una mujer en la localidad de Ares, en A Coruña, esta mañana tras ser rescatada del mar.
Así, a las 15:10, un particular alertó al número de emergencias de que habían sacado del mar a una persona que se encontraba flotando y en situación de boca abajo.
Inmediatamente se puso en marcha un dispositivo formado por el servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia (061), Salvamento Marítimo, Guardacostas, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil.
A pesar de los esfuerzos de los profesionales sanitarios, la mujer no pudo ser reanimada y solo se pudo certificar su fallecimiento.