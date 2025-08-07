Estabilizado el incendio de As Pontes de García Rodríguez (A Coruña)

Varios bomberos, a 5 de agosto de 2025, en Ponteceso, A Coruña. Gustavo de la Paz - Europa Press

El incendio forestal que afecta a la parroquia de O Freixo en As Pontes se encuentra estabilizado según la última información de Medio Rural. El fuego se inició en la pasada noche y se ha logrado estabilizar en torno a las 13.34 horas del este jueves.

Según informa Europa Press, el fuego se inició a las 22:03 horas afectando a cerca de 20 hectáreas. Por ahora, se han movilizado para su extinción siete agentes, 11 brigadas, ocho motobombas, una pala y un helicóptero.

En este sentido, la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, ha puesto a disposición este jueves "todos los medios" del Gobierno, en el caso de ser necesarios. Al mismo tiempo, ha apuntado que la Guardia Civil está "totalmente desplegada" para dar soporte en lo que necesite y que, por el momento, no está afectando a viviendas.

Preguntada por la posible intencionalidad en este y otros incendios de la provincia, ha informado de que se continúa trabajando en la investigación de los mismos —igual que refirió ayer sobre los de Camariñas y Ponteceso— para que "la ley caiga con toda la fuerza sobre las personas que puedan estar provocando estos incendios".

"En caso de que se confirme que esta es la causa", ha matizado.