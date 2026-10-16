La Cátedra do Camiño de Santiago de la USC premiará cortos de temática jacobea con 500 euros

Presentación de las actividades para 2027 de la Cátedra do Camiño de Santiago de la USC. Xunta

La Cátedra do Camiño de Santiago e das Peregrinacións de la Universidade de Santiago (USC) convocará por primera vez el próximo año un premio para vídeos cortos sobre temática jacobea. El objetivo de los galardones es que el estudiantado de la universidad se convierta en "youtubers del Camino", optando a 500 euros de premio.

Así lo ha avanzado el director de la Cátedra, Miguel Taín, durante la presentación de las actividades programadas para el 2027. Taín explicó esta mañana en una rueda de prensa que el próximo año intentarán "dar un impulso" a este departamento en consonancia con la celebración del Año Santo, según recoge Europa Press.

Precisamente para tener más visibilidad, una de las novedades es la creación de un concurso que premiará vídeos cortos de temática vinculada con la Cátedra do Camiño de Santiago e das Peregrinacións. La participación, en esta primera edición, estará restringida al estudiantado de la universidad compostelana.

Las personas interesadas en participar podrán presentar sus vídeos, que no podrán superar los cinco minutos de duración, entre el 15 de enero y el 15 de mayo. Habrá cinco premios de 500 euros cada uno para los cinco mejores. El 19 de julio de 2027 se darán a conocer los ganadores en un acto de presentación en el paraninfo de la USC. Los vídeos también se subirán al canal de Youtube de la Cátedra.

Ayudas y cursos

La programación de 2027 de la Cátedra también incluirá tres ayudas internacionales dotadas con 4.000 euros para el desarrollo de proyectos de investigación sobre el Camino de Santiago; la convocatoria del Premio de Investigación sobre el Camino de Santiago y las Peregrinaciones, dotado con 3.000 euros; y el premio a Trabajos de Fin de Grado y de Fin de Máster sobre esta temática, con 1.000 euros.

Otro de los ejes de la programación será la celebración de la 18ª edición (que cumple 20 años por su suspensión durante la pandemia) de las Lecciones Xacobeas Internacionales de la USC. El encuentro, que se celebrará del 19 al 22 de julio, permitirá presentar los resultados de los proyectos de investigación financiados y de los trabajos premiados.

La oferta formativa se completará con dos cursos online masivos y abiertos (MOOC) que abordarán la topografía jacobea de Santiago de Compostela como meta internacional de peregrinación y la proyección internacional del Camino, con especial atención a las asociaciones, a la hospitalidad y a las personas peregrinas.

Más dotación

El presidente de la Fundación Catedral, Daniel Lorenzo, alabó el trabajo de la Cátedra durante sus 10 años de vida. "Está dando frutos sin duda de muchísimo interés", señaló Lorenzo, que añadió que el Año Santo tiene que ser una oportunidad para insuflar un nuevo aliento" a este instrumento, sobre todo para su difusión internacional.

"El trabajo que se hace aquí es muy importante, sólido y riguroso", ha dicho Daniel Lorenzo, que ha pedido para esta Cátedra una "ampliación de su dotación" económica.

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, ha destacado por su parte que la Cátedra es "una herramienta indispensable para estudiar el Camino", tanto a nivel del estudiantado interesado en "profundizar en este ámbito" como a nivel de difusión exterior.

La rectora de la USC, Rosa Crujeiras, ha sido la encargada de cerrar el acto, donde ha puesto en valor la importancia de la colaboración institucional para proyectos como este, que implican a la Fundación Catedral, la USC y la Xunta.

"Es un proyecto compartido que coloca en el centro la investigación y difusión de uno de nuestros mayores patrimonios", ha dicho Crujeiras, que ha destacado la dimensión internacional de la labor de la Cátedra y su capacidad para "crear espacios de reflexión y diálogo".

La rectora compostelana, además, ha puesto en valor la "vocación de continuidad" de la Cátedra y el "programa ambicioso" que plantea para 2027, en el que continúa con su adaptación a las nuevas realidades tecnológicas. El próximo año, ha recordado, será el momento de revalidar su continuidad.