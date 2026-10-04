Los coruñeses se decantan por viajar en otoño: "Cada vez hay más demanda en octubre y noviembre"

Las vacaciones ya no se concentran únicamente en julio y agosto. Octubre y noviembre se han convertido en meses cada vez más atractivos para viajar, ya sea para buscar temperaturas más cálidas, recorrer ciudades europeas, hacer un crucero o emprender uno de esos grandes viajes que tradicionalmente se reservaban para otros momentos del año.

El cambio se percibe también en las agencias de viajes. Óscar Regal, director general de Viajes Embajador y miembro del consejo directivo de la Asociación Gallega de Agencias de Viajes (AGAVI), asegura que el otoño y el comienzo del invierno tienen cada vez más peso tanto en las reservas como en las consultas de los clientes. "En los últimos años hemos notado un cambio de tendencias en los viajeros. Cada vez la gente reparte más los viajes a lo largo del año", explica Regal.

Una tendencia que, según señala, se aprecia especialmente entre los coruñeses. Después de disfrutar de los meses de verano en la ciudad, muchos reservan sus escapadas cuando empieza a empeorar el tiempo. "A los coruñeses, en muchas ocasiones, nos gusta disfrutar del verano en la ciudad. El otoño es un momento en el que la gente hace muchas escapadas y notamos que cada vez hay más demanda", apunta.

Alargar el verano cuando llega el otoño

Uno de los perfiles más habituales es el de quienes se resisten a despedirse del del sol y aprovechan octubre y noviembre para buscar destinos con temperaturas más agradables.

Canarias, Cabo Verde y el Caribe aparecen entre las opciones que más interés despiertan. "Muchos clientes aprovechan estas fechas, cuando el clima empieza a ir un poquito peor aquí, para alargar el verano en destinos soleados", explica el director general de Viajes Embajador.

Pero no todos buscan playa. El otoño también está ganando terreno para las escapadas cortas a ciudades europeas. Viajes de cuatro, cinco o seis noches, especialmente en pareja, forman parte de una demanda que las agencias están detectando cada vez con mayor frecuencia. "Ese turismo cultural, ese turismo de escapada corta, en parejas se ve mucho y se vende mucho", señala Regal, que destaca también las posibilidades que ofrecen los vuelos directos disponibles desde Galicia.

Menos gente y precios más competitivos

¿Por qué esperar a octubre o noviembre? Óscar Regal identifica dos razones principales: evitar las grandes aglomeraciones y encontrar mejores precios. "Nos gusta viajar con menos aglomeraciones en los destinos y es evidente que eso es un reclamo. El reclamo de menos gente es muy importante", explica.

A ello se suma el bolsillo. Aunque la bajada de precios no se produce por igual en todos los destinos, salir de los meses de mayor demanda puede permitir encontrar mejores tarifas, especialmente en los vuelos. "El precio en estas fechas, en otoño, en la mayor parte de destinos baja. Es un aliciente importante para que los pasajeros se decidan", señala. Regal apunta que actualmente existe "una relación calidad-precio muy interesante" para viajar durante estos meses.

Esa diferencia también se aprecia en los cruceros. Fuera de la temporada alta, las tarifas pueden resultar más atractivas y, según explica, están registrando una demanda importante: "Hay cruceros a unos precios fantásticos y también estamos vendiendo mucho".

De Egipto y Turquía a los grandes viajes por Asia y África

El otoño abre además la puerta a destinos en los que las temperaturas de estos meses pueden resultar especialmente apropiadas. Entre las tendencias que están observando desde Viajes Embajador destaca el repunte de los viajes a Oriente Medio y su entorno, con nombres como Egipto, Turquía y Jordania. "Climáticamente es una época fantástica para viajar", señala Regal, que destaca que estos destinos han vuelto a ganar peso entre los clientes.

Para quienes disponen de más días, octubre y noviembre también son meses escogidos para realizar viajes de larga distancia. Asia y África aparecen entre las opciones de aquellos viajeros que prefieren reservar sus grandes vacaciones para después del verano.

Y conforme avanza noviembre entra en juego otro perfil completamente diferente: el viajero que espera la llegada del frío. "En noviembre empiezan a abrir las estaciones de esquí y empieza también ese público que está deseando ese turismo de nieve", explica.

Los puentes también tiran de la demanda

El calendario laboral continúa teniendo un peso importante a la hora de decidir cuándo hacer las maletas. Tras octubre y noviembre, el puente de diciembre vuelve a concentrar una demanda elevada.

Regal pone como ejemplo una opción especialmente dirigida al mercado coruñés: un vuelo directo desde A Coruña a Egipto con salida el 6 de diciembre, para el que todavía quedan algunas plazas.

Canarias, Cabo Verde, el Caribe o las escapadas urbanas completan un abanico en el que, según el profesional, resulta difícil señalar un único favorito. "No hay un gusto preciso porque hay un viaje para cada cliente. Al final trabajamos muy a medida de los gustos de cada uno", resume.

Lo que sí parece consolidarse es el cambio en el calendario. Frente a unas vacaciones concentradas casi exclusivamente en verano, los viajeros reparten cada vez más sus escapadas a lo largo del año. Y para Regal, "octubre y noviembre son una época maravillosa" para hacerlo.