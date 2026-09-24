Volotea aterrizará en A Coruña en plena reestructuración de su deuda y con reducción de aviones

Volotea salió del aeropuerto de A Coruña a comienzos de este año, cuando dejó de operar las rutas a Málaga y Valencia, pero volverá a la terminal coruñesa a partir de noviembre para empezar la gestión de cinco conexiones nacionales: recupera las dos ciudades perdidas en abril y suma Sevilla, Bilbao y Alicante.

El regreso de Volotea a Alvedro se producirá en una complicada situación financiera y en pleno diálogo con sus acreedores para reestructurar su deuda a largo plazo. Con la meta temporal puesta en diciembre, la aerolínea también trabaja con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), socios operativos y entidades financieras para llegar a un acuerdo que garantice su viabilidad.

Las cuentas individuales del ejercicio 2025 presentadas en el Registro Mercantil reflejan unas pérdidas de 94,2 millones de euros, más del doble que el año anterior, según recoge el portal especializado en turismo Preferente, que apunta que Volotea encadena siete años en números rojos.

La compañía señala que desde marzo de este año el sector aéreo afronta un contexto marcado por una alta incertidumbre geopolítica, con precios de la energía volátiles y un aumento del coste del combustible. Estos factores, concluye Volotea, han supuesto un impacto de unos 150 millones de euros.

Según recoge Europa Press, la aerolínea prevé reducir su flota desde los 44 aviones actuales a entre 30 y 35, en su mayoría A320, y eliminar medio centenar de puestos de trabajo en sus oficinas de Barcelona en las próximas semanas.

Actividad con normalidad

Para evitar la disolución, Volotea prepara un aumento de capital con diferentes inversores. Entre los principales está Aegean Airlines, la mayor aerolínea de Grecia y socio comercial de la empresa desde 2021, y PAR Capital.

El fundador y consejero delegado de Volotea, Carlos Muñoz, señala que la compañía lleva casi quince años conectando ciudades europeas de tamaño medio con casi 90 millones de pasajeros acumulados y 2.300 empleos directos.

Muñoz recalca que el contexto actual de la industria obliga a la empresa a reestructurar su deuda y su flota para asegurar un sólido futuro a largo plazo. Pese a este proceso de reordenación financiera, el CEO de Volotea asegura que la aerolínea va a mantener la actividad con normalidad: “Seguimos ofreciendo nuevas rutas, vendiendo nuevos billetes y planificando nuestra programación futura”.

Celebrado retorno a A Coruña

Volotea fue la única compañía aérea que se ofreció a operar los nuevos destinos nacionales sacados a concurso por el Consorcio de Turismo de A Coruña en agosto pasado para un periodo de tres años por 6,5 millones de euros.

A comienzos de septiembre puso a la venta los billetes para Sevilla, Málaga, Valencia y Bilbao, que despegarán a partir de noviembre, y para Alicante, desde diciembre. La aerolínea prevé ofrecer un total de 203.000 plazas anuales para entre 1.030 y 1.128 vuelos.

Distintos sectores turísticos de la ciudad o relacionados con Alvedro recibieron con optimismo el retorno de Volotea al aeropuerto de A Coruña, avalado por la correcta operatividad y buena ocupación que ha tenido desde que se estrenó en la terminal con un vuelo a Bilbao en 2019.

El Consorcio de Turismo también prevé licitar próximamente otros destinos internacionales para reforzar la promoción turística de la ciudad. Lo hará después de haber firmado un convenio de colaboración empresarial con la multinacional textil Inditex.