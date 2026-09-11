A Coruña ordena el cierre definitivo de 47 pisos de uso turístico por operar de forma irregular

El Ayuntamiento ha ordenado el cese definitivo de actividad a 47 viviendas de uso turístico (VUT) de A Coruña que operan de forma contraria a la ordenanza reguladora de este tipo de alojamientos, en vigor desde junio de 2025.

Gracias a un equipo municipal de inspección de estas viviendas que trabaja desde comienzos de este año, el Concello ha tramitado más de 86 expedientes a VUT, cifró este viernes la alcaldesa, Inés Rey.

Actualmente hay 69 informes incoados en trámite, apuntó la regidora, y 47 corresponden a pisos a cuyos propietarios se les ha comunicado que no pueden funcionar con uso turístico porque no cumplen los requisitos de la ordenanza.

"Con ello se pretende favorecer que estas viviendas vuelvan al mercado residencial, a la venta o a alquiler, como hogares", dijo Rey en la presentación del balance del periodo de un año en el que A Coruña es zona de mercado residencial tensionada.

Aunque el Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas (REAT) de la Xunta recoge que en A Coruña hay unas 1.300 VUT, no todas están en funcionamiento. El Concello ha transmitido en algún pleno municipal que alrededor de la mitad de esta cantidad son irregulares y no deberían operar ya que no se encuentran en edificios específicamente dedicados a este uso o en primeras plantas y plantas bajas.

De este número hay pisos que pueden estar cerrados, pero aquellos que no lo están y siguen funcionando sin cumplir la ordenanza pueden ser objeto de inspección, expediente y sanción que conlleva su cese de actividad, como le ha ocurrido a los 47 señalados por Inés Rey.

La asociación Aviturga ha evaluado que este verano la oferta de VUT se ha reducido en la ciudad herculina por el hecho de que una parte de sus dueños las han cerrado al uso turístico (lo que no quiere decir que las hayan puesto a la venta o a alquiler permanente). A pesar de ello, la ocupación en estos alojamientos ha sido alta.