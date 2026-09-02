Santiago de Compostela, pendiente de acotar las colas de la Catedral para regular su acceso

Las colas en la Catedral de Santiago son una imagen constante en la temporada alta de turismo. Son muchos los turistas que intentan cada día acceder al templo, haciendo una fila que gira en ocasiones alrededor de la propia Catedral. Una imagen que podría llegar a su fin con un nuevo sistema que permitiría contar las personas que esperan su turno, acotando las filas.

La Catedral dispone de un acceso para entrar y de uno, o dos, para salir. Además, cuando hay mayor afluencia de personas habilita la Puerta de Abades para acceder al recorrido que permite realizar el rito del Abrazo al Apóstol Santiago y venerar sus reliquias en la cripta, mientras que en Año Santo es posible entrar por la Puerta Santa.

La gran afluencia de gente, sin embargo, genera largas colas que tras bajar por las escaleras y cruzar la praza de Praterías, giran hacia la calle de Fonseca. Precisamente, para regular los flujos de acceso, Concello, Turismo de Galicia y Arzobispado crearon una comisión técnica en la que analizarán la mejor forma de controlar las entradas.

La concejala de Turismo, Míriam Louzao, ha explicado este miércoles a preguntas de los medios tras una rueda de prensa que la aplicación que proponían desde el ayuntamiento como solución establecía un sistema de conteo que permite ver desde una aplicación móvil cuánta gente espera su turno. Esto, sin embargo, implica que las colas estén acotadas.

"Para esas cámaras de conteo necesitas primeiro acoutar fisicamente. Estamos nese proceso de decidir por onde se fai esa acoutación física", indicó la edil, que señaló que el ayuntamiento ha mantenido varias reuniones tanto a nivel interno como con el Arcebispado y Turismo de Galicia para establecer por dónde delimitar esas filas.

Algo "especialmente complicado" este 2026 porque, más allá de que es una zona compleja, los andamios colocados para realizar trabajos en la Berenguela dificultan todavía más el acotamiento. "A solución para este ano sería unha solución puntual, non valería para a aplicación. Estamos a traballar xa nunha solución global de cara ao futuro para cando se retire esa andamiaxe", confirmó la concejala de Turismo.

Fly2Galicia y turismo

Míriam Louzao, por otro lado, ha defendido que el concello de Santiago recibió el contacto de Fly2Galicia a través de Aena, "coa mellor das intencións e dentro da relación que vimos mantendo e que está dando tan bos froitos". "Cuestionar este traballo, que é o habitual coas empresas que desexan instalarse en Santiago, é cuestionar o labor que se vén realizando desde Turismo de Santiago e que tan bo resultado está a dar", añadió.

La concejala de Turismo comparecerá en el pleno para dar las explicaciones pertinentes, insistiendo en que están pendientes de que se aclaren la posible relación de la agencia de viajes con FlyYo y el traslado de personas desde Gaza. Louzao, además, recordó que desde el ayuntamiento no está previsto colaborar de forma económica con la polémica empresa.

Así, la edil reivindicó el trabajo de Turismo de Santiago para atraer vuelos hasta Lavacolla. WizzAir abrirá su base en la capital gallega el próximo mes de diciembre, estrenando además 10 rutas nacionales e internacionales, mientras que United Airlines ha confirmado que mantendrá la conexión con Nueva York en 2027. Vueling, además, sumará un quinto avión en Lavacolla el próximo año.

Estos son algunos de los datos que repasó Louzao durante su intervención, en la que valoró de forma positiva los datos en materia turística de los meses de junio y julio, a falta de conocer los de agosto. "O que fixemos foi converter unha crise nunha oportunidade", indicó la concejala, en referencia a la marcha de Ryanair del aeropuerto, que estuvo cerrado 35 días por obras.

La mejora de la conectividad aérea, el turismo de congresos o MICE y la desestacionalización fueron claves, según Louzao, para que las perspectivas de cara al último cuatrimestre sean positivas después de que el turismo internacional superase en julio al doméstico por cuatro mes consecutivo. En todo el año, el turismo internacional sumó el 56% de las estancias.

El gasto medio por turista, además, se ha incrementado hasta los 105,31 euros de media. Una cifra superior a los 89 euros de media registrados en el Año Santo de 2022, según los datos facilitados por el Concello de Santiago.