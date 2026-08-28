El gobierno de Santiago dará explicaciones por Fly2Galicia y apunta a Aena como origen del contacto

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha avanzado este viernes que el gobierno local comparecerá "por iniciativa propia" en el pleno del mes de septiembre en relación a la llegada de Fly2Galicia, un anuncio que se produce después de la polémica generada en torno a la instalación de esta turoperadora y las críticas realizadas por la oposición en la última semana.

Fue el candidato del PSOE a la Alcaldía, Pedro Blanco, quien anticipó el miércoles que el grupo municipal pediría esta comparecencia, lo que Sanmartín ha calificado como un último capítulo "ridículo" por la posición que ocupa Blanco como delegado del Gobierno. "Sabe o debería de saber que el contacto con Fly2Galicia nos llegó a través de Aena. No sé si le suena de algo Aena", ha indicado Sanmartín en una rueda de prensa.

Entre los reproches, ha opinado que está faltando "algo de coordinación" dentro del Gobierno del Estado y le ha instado a preguntar "en su propia casa" antes de realizar exigencias "donde no tiene atribuciones para hacerlo", dado que, pese a ser el candidato socialista, no forma parte del grupo municipal. "Que mire bien de preguntar a varios ministerios, no vaya a ser que uno diga una cosa y otro diga otra", ha sugerido.

La regidora también ha insistido en que son las agencias estatales relacionadas con el tráfico aéreo y el Gobierno central los que "autorizan o desautorizan vuelos, rutas y usos" en los aeropuertos en el territorio español. "Desde luego no la administración municipal", ha remarcado.

Uno de los aspectos que más se ha reprochado desde la oposición es que, en primer lugar, el Concello dijo que llevaba "meses ayudando" a Fly2Galicia. Preguntada por esta afirmación, Sanmartín ha remarcado que eso es "toda la verdad" y que, una vez llegó el contacto a través de Aena, se mantuvieron conversaciones al igual que se hace "habitualmente". "Desde Turismo de Santiago se hizo el trabajo que se hace exclusivamente de Turismo de Santiago. Y creo que es un trabajo bien hecho", ha zanjado.

En lo mismo ha insistido al ser cuestionada por las declaraciones del ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, en las que apeló a la ley de embargo a Israel. En palabras de Sanmartín, esa es una cuestión que "decidir" el propio Ejecutivo estatal, "como en otras". Volviéndose a dirigir a Pedro Blanco, entiende que, si él cree que alguna cuestión debe revisada, "lo normal es que se dirija al Estado y no al Ayuntamiento".

Comparecencia en el próximo pleno

Pese a todo ello, la alcaldesa ha anunciado que en el próximo pleno municipal, que corresponde con el del mes de septiembre, el gobierno local comparecerá en relación a este asunto, sin aclarar qué miembro del mismo lo hará. Según ha indicado, ya se ha solicitado formalmente y, en esa comparecencia, se va a "repetir" todo cuanto ya ha explicado "con total de transparencia".

Aparte de las críticas emitidas por el PSOE -que habló de "versiones contradictorias"-, la concejal no adscrita Mercedes Rosón solicitó al Concello "toda" la documentación, incluidos informes, actas de reunión y contactos. De igual modo, el líder del PP, Borja Verea, tildó de "bochorno" lo ocurrido por no "comprobar" quién estaba detrás de la iniciativa y su "falta de solvencia".

"Daremos cuanto dato podamos tener, que no se preocupen. Lo que no daremos es explicaciones o documentación que no tenemos ni hacer ningún tipo de gestión sobre algo que no es competencia municipal", ha insistido la alcaldesa, que ha asegurado que el ente local "no determina" la solvencia mínima "para emprender un negocio, constituir una sociedad o para el mercado turístico".

También ha negado que el Concello tenga atribuciones para requerir ese tipo de acreditación ni en lo referido a terceras compañías con las que contacten, como es el caso referido. Al respecto, Fly2Galicia operará las ocho conexiones chárter anunciadas a través de la compañía FLYYO, con vínculos israelíes, según reflejaron investigaciones periodísticas internacionales.

En todo caso, Sanmartín ha pedido a la oposición "contención de las ansias electoralistas" y ha admitido que esperaba "algo más de pudor y prudencia", "sobre todo" por parte de Pedro Blanco, ha añadido. "Aún quedan muchos meses para las elecciones", ha apreciado.