El Camino de Santiago gana fuerza a un año del Xacobeo: 355.792 peregrinos recogieron su compostela

Santiago de Compostela ya mira al 2027. Lo hace con la esperanza de recuperar la esencia del Xacobeo, después de que el anterior fuese eclipsado por la pandemia de Covid-19, y mientras recibe la llegada de miles de peregrinos: en lo que va de año, 355.792 personas solicitaron su compostela, según los datos de la Oficina de Acogida al Peregrino.

La capital gallega recibió hasta julio 311.040 peregrinos, frente a los 294.860 que llegaron en el mismo periodo del ejercicio pasado. Esto supone un incremento del 5% respecto a un año de récord, ya que en 2025 solicitaron la compostela más de 530.000 caminantes. Todo parece indicar que la cifra del medio millón se superará de nuevo este 2026 y está por ver si el récord también se superará.

La Oficina de Acogida al Peregrino recoge que la mayor parte de los peregrinos que llegaron a la ciudad en lo que va de año son extranjeros (216.927), mientras que 138.865 (el 39%) fueron nacionales. Las cifras, por tanto, continúan mejorando las de 2025, ya que hasta el 17 de agosto solicitaron la compostela 355.792 personas, un 6% más que en el mismo periodo del año pasado.

La mayor parte de los turistas que visitan Santiago tras hacer el Camino lo hacen a través de la ruta francesa, que ya recorrieron 152.281 personas. Tradicionalmente, el Camino Francés es el más popular entre los peregrinos, aunque hay otras variantes que han ido ganando terreno, sobre todo entre aquellos que repiten experiencia.

El Camino Portuguñes (71.670) y el Camino Portugués por la Costa (67.781) son los siguientes con más afluencia, seguidos ya de lejos por el Camino Inglés (20.122), el Camino Primitivo (16.236) y el Camino del Norte (13.313).

A Santiago llegan más peregrinos extranjeros que españoles. Las cifras de la Oficina de Acogida al Peregrino muestran que los estadounidenses (30.620) y los italianos (26.628) son los que más eligen hacer alguna de las rutas para disfrutar de su tiempo libre, seguidos de los portugueses (16.312) y los alemanes (15.446).

A este respecto, se dan datos curiosos como la llegada de una única persona de Groenlandia, Islas Caimán, Guinea o Gabón, así como de dos ciudadanos procedentes del Vaticano.

Andalucía (30.328), Madrid (26.281), Comunidad Valenciana (16.740) y Cataluña (12.957) son las comunidades autónomas de las que más proceden los peregrinos de origen nacional en lo que va de año.

Sarria, por otro lado, sigue siendo el origen más habitual de los peregrinos que hacen el Camino de Santiago. El municipio lucense es el punto de la variante francesa más cercano a la capital gallega que permite obtener la compostela. Tui, Ferrol, Oporto, S. Jean P. Port, Oporto Costa, Vigo, Oporto (por Tui) y Valença do Minho también superan los 10.000 peregrinos.

Expectativas por el Xacobeo

El sector hotelero, por su parte, mira con esperanzas al Xacobeo 2027, con el que buscan recuperar "el pulso de la ciudad". El Año Santo se celebra cuando el 25 de julio cae en domingo. El último fue el de 2021, condicionado por la pandemia, y el anterior se remonta a 2010.

"Temos confianza en recoser esta decadencia na que parece ter caído Compostela nos últimos tempos, cun turismo un pouco desordenado, con polémica entorno á turismofobia, e aproveitar que o ano que ven é Xacobeo", explicaba a Quincemil el portavoz de Unión Hotelera Compostela (UHC), José Antonio Liñares.

Los hoteles de la capital gallega ya empiezan a notar la proximidad del Xacobeo, con reservas ya para el próximo 2027. Y es que no serán pocos los peregrinos que hagan coincidir su llegada a Santiago con el 25 de julio del próximo año, aunque se espera que el goteo de caminantes sea constante desde enero hasta diciembre.

Las empresas, además, suelen aprovechar para hacer coincidir sus reuniones o pequeños congresos con las fechas más señaladas del Xacobeo, generando un dinamismo económico que beneficia a todo el mundo.

"Ás veces solo se mira o lado negativo do turismo. É unha mágoa, porque é verdade que o ten, pero hai un lado positivo moi importante: se temos un aeroporto internacional con conexións moi potentes para unha cidade do tamaño de Santiago é gracias a iso", reivindica Liñares.

Así, el portavoz de los hoteles se muestra tajante: "É unha cidade a nivel de atractivo turístico case inigualable. A xente queda abraiada do que aquí atopa, este xardín de pedra, granítico, de rúas empedradas cunha conservación bastante boa, parques incríbles, gastronomía... Se temos iso, por que non o imos aproveitar?".