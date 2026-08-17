Las dudas de A Coruña sobre el aterrizaje de Fly2Galicia: "Una apuesta arriesgada de corto plazo"

El concejal de Turismo de A Coruña, Gonzalo Castro, ha admitido este lunes que desconoce cuál es "la dimensión" y "el planteamiento" de Fly2Galicia, la compañía aérea de reciente creación que el pasado domingo anunció su puesta en marcha con base en Santiago de Compostela, cinco rutas internacionales y tres nacionales a partir de diciembre y vuelos desde 19 euros.

Castro define Fly2Galicia como "una compañía aérea no al uso", una "apuesta arriesgada y de corto plazo", y dudó de su "recorrido". Contrapuso la irrupción de esta empresa con la labor más continuada de captación de destinos desempeñada por el Ayuntamiento de A Coruña en el ámbito aeroportuario, que deriva en la convocatoria de concursos.

"Estamos trabajando en una licitación para que haya unas condiciones favorables con las que los operadores de este mercado tan complejo puedan trabajar en Alvedro. Con estabilidad e incluso para que puedan hacer un crecimiento de futuro", dice el edil de Turismo, que apuesta por que la fórmula municipal sirva para establecer planes "para los próximos diez o quince años".

La falta de información sobre la operatividad de Fly2Galicia, más allá del anuncio de su implantación con ocho nuevas rutas y una oferta de vuelos baratos, deja también intrigado a actores locales del sector turístico. Fuentes de las agencias de viajes y de la plataforma de expertos en Alvedro Vuela Más Alto señalan que apenas conocen esta compañía y expresan que hay que recibirla con "cautela".

Fly2Galicia se creó este mismo año y tiene su sede en Santiago. Su dominio en internet está en construcción. Está previsto que hoy martes active su página de reservas de vuelos y carece de flota de aviones propia, por lo que podría usarlos en régimen de alquiler. Al contrario que con Wizz Air, la Xunta no ha participado en ninguna presentación de su oferta.

Sin "voluntad" de coordinación

Gonzalo Castro reconoce que la coincidencia de destinos entre los tres aeropuertos de Galicia que se produce con la llegada de nuevas aerolíneas evidencia "un problema de coordinación". “Hemos trabajado para que la hubiera, pero cuando no ves esa voluntad hay que trabajar para que nuestra ciudad tenga una conectividad aérea acorde a la demanda", dijo.

El concejal de Turismo solicita a la Xunta que haga "efectivo el compromiso de aportar" 100.000 euros a cada nueva ruta que en adelante opere en las tres terminales gallegas, como avanzó el pasado mes de abril. "Aunque es una cantidad escasa no vamos a renunciar a ella".