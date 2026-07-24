A Coruña prevé operar nuevos vuelos nacionales a final de año y licitar internacionales "en los próximos meses"

Viajeros en la zona de facturación de la terminal del aeropuerto de Alvedro. Quincemil

El Concello de A Coruña, a través del Consorcio de Turismo, ha aprobado este viernes un convenio de colaboración empresarial con Inditex para potenciar la promoción turística, cultural y económica de la ciudad. El acuerdo contiene la aportación de la compañía textil de 1,5 millones de euros para el fomento de A Coruña y para "afrontar nuevos proyectos de cara al exterior". El BNG se abstuvo en este asunto en la junta de gobierno del órgano municipal.

Tras el visto bueno al convenio, el Ayuntamiento, a través del Consorcio, sacará a concurso los contratos para que compañías aéreas operen rutas internacionales que refuercen la conectividad del aeropuerto de Alvedro con el extranjero. Los pliegos de los contratos aún no están listos, apuntó la alcaldesa, Inés Rey, que estima que "en los próximos meses" se aprueben en otra junta de gobierno de Turismo.

Con esta previsión, Rey evitó mencionar destinos internacionales concretos, que favorecerían tanto las necesidades de la multinacional como de los ciudadanos en general.

El convenio de colaboración entre Inditex y el Consorcio de Turismo se aplicará para este año y 2027, con la posibilidad de un año más de prórroga.

La junta de gobierno del Consorcio también ha aprobado hoy, por unanimidad, la licitación de un nuevo contrato para los destinos nacionales de Alicante, Valencia, Málaga, Bilbao y Sevilla, rutas que el Concello considera "estratégicas para la ciudad por su potencial turístico, económico y de negocio".

Inés Rey, tras la junta de gobierno del Consorcio de Turismo de A Coruña. Concello de A Coruña

"Significan más oportunidades para nuestra hostelería, nuestros hoteles, nuestro comercio local y todos los sectores vinculados al turismo", recalcó la regidora. "También más oportunidades para las empresas coruñesas, para quien viaja por motivos profesionales y para los ciudadanos, que estarán mejor conectados con otras ciudades del país".

El contrato, con una inversión total de 6,6 millones de euros, tendrá una duración inicial de tres años, con posibilidad de prórroga por un año más. Pretende garantizar la operatividad de las rutas y desarrollar campañas de promoción asociadas en los mercados de destino.

Las aerolíneas interesadas tendrán un plazo de diez días hábiles desde la próxima semana para presentar sus propuestas. Turismo prevé que se apruebe la adjudicación en el mes de septiembre para que la oferta operativa ya esté activa "a final del año".

Las rutas a Málaga y Valencia tendrán 208 vuelos anuales y un mínimo de 37.440 plazas por año. A Bilbao serán 180 y al menos 32.400 asientos. A Sevilla, entre 288 y 352 vuelos anuales, según la anualidad del contrato, con hasta 63.360 plazas. Y a Alicante, entre 146 y 180 vuelos con hasta 32.400 asientos.

"Confrontación"

La alcaldesa agradeció a Inditex la "implicación" y "confianza" en A Coruña y calificó el convenio como un "magnífico ejemplo de colaboración público-privada al servicio del interés general". Mediante el acuerdo, se impulsarán acciones de promoción turística y cultural y se "reforzará la presencia de A Coruña en los mercados exteriores", además de trabajar en "la apertura de nuevas conexiones aéreas".

Rey expresó que "una vez más estamos actuando solos en materia aeroportuaria en Galicia", comentario con el que cuestionó las iniciativas de la Xunta de Galicia. "Ojalá que algún día la Xunta asuma su papel. Mientras, este gobierno municipal promoverá Alvedro como un aeropuerto de referencia para los coruñeses y para los gallegos".

Un avión de la aerolínea Binter aterriza en Alvedro. Cedida

En respuesta a la regidora, que en un acto anterior había expuesto la misma crítica, el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, afeó que la regidora "persista en una confrontación" que, según él, va en contra de la colaboración entre AENA, la Xunta de Galicia y los ayuntamientos que, considera "puede ser beneficiosa".

"Creo que es el momento de preocuparse en conseguir nuevos destinos, en que cada uno aporte lo que considere oportuno. Y estoy seguro de que esos vuelos que en algún momento no existían en los aeropuertos gallegos empiezan a llegar gracias a la acción de todos", recalcó Calvo, sin aludir a la participación privada de Inditex mediante el convenio con el Consorcio de Turismo de A Coruña.

El sector turístico, satisfecho

El sector del turismo ha recibido con mucho optimismo esta implicación de Inditex en la promoción de A Coruña. Agentes de viajes, responsables de organismos congresuales y expertos en comunicación en el ramo y de Alvedro coinciden en pronosticar un impulso a la conectividad aérea que beneficiará tanto a los ciudadanos como a la empresa textil.

Estos segmentos también confían ahora en que las licitaciones de rutas internacionales den como resultado la elección de aerolíneas que faciliten adecuadas frecuencias y horarios desde el momento en que empiecen a operar.

Todos apelan a que los nuevos destinos sean "estables" y "continuistas", de manera que en adelante puedan asentarse en Alvedro sin la necesidad de ayudas o con aportaciones mínimas.