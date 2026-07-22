Inditex aportará 1,5 millones de euros para impulsar la promoción turística de A Coruña

El Ayuntamiento de A Coruña, a través del Consorcio de Turismo, y el gigante textil Inditex colaborarán mediante un convenio en la promoción de la actividad turística y congresual de la ciudad "de interés general", que incluirá la aportación por parte de la compañía fundada por Amancio Ortega de 1,5 millones de euros para la promoción turística de la ciudad.

El convenio será aprobado este viernes en la sesión de la Junta de Gobierno del Consorcio de Turismo. En la misma sesión verá también luz verde la licitación de un nuevo contrato para la captación de conexiones aéreas desde Alvedro a los destinos nacionales de Alicante, Valencia, Málaga, Bilbao y Sevilla, según avanzó el Concello este martes.

El Concello informa de que el convenio con Inditex estará en vigor en 2026 y 2027 y será prorrogable un año más. El Consorcio de Turismo convocará, tras la firma del convenio con Inditex que incluye la aportación económica, un nuevo concurso para las rutas internacionales con las que trata de reforzar la conectividad del aeropuerto de Alvedro.

Sin duda, uno de los puntos claves será el refuerzo del aeropuerto de Alvedro a través de rutas internacionales. Y es que, tras la firma de este convenio el viernes, el Concello convocará un nuevo concurso para rutas internacionales. Una licitación que contaría con el respaldo de esta financiación privada. Un concurso que será similar al de las rutas nacionales al que se le dará el visto bueno esta misma semana.

La alcaldesa, Inés Rey, destaca la cooperación público-privada como herramienta para avanzar en los grandes proyectos de ciudad. "La colaboración con Inditex vuelve a demostrar que cuando instituciones y empresas trabajan en la misma dirección somos capaces de impulsar iniciativas que generan valor para toda A Coruña. Este acuerdo permitirá afrontar con más recursos retos estratégicos relacionados con la promoción turística, cultural y económica de nuestra ciudad", comentó Rey.

Destinos nacionales

Cada una de las rutas nacionales saldrá a concurso por entre 302.500 y 484.000 euros anuales, señaló el Ayuntamiento esta semana. Se adjudicarán por procedimiento abierto para los años 2026, 2027, 2028, 2029, con la posibilidad de que se extienda a 2030.

La ruta Málaga tendrá 208 vuelos anuales con un mínimo de 37.440 plazas; a Valencia habrá 208 vuelos y 37.440 asientos; a Bilbao, 180 y 32.400 plazas; a Sevilla, entre 288 y 352 desplazamientos según la anualidad del contrato, con hasta 63.360 plazas; y a Alicante, entre 146 y 180 vuelos con 32.400 asientos.

Una cita clave: el eclipse del 12 de agosto

Este convenio con Inditex se firmará apenas unas semanas antes del gran evento del año en la ciudad: el eclipse total del 12 de agosto. Un evento que situará a la ciudad en el mapa nacional e internacional y que, tras este convenio, su promoción se podría ver reforzada. Y es que, tal y como recoge el Concello en nota de prensa, este acuerdo ya estaría vigente para este mismo año 2026. Siendo agosto un mes clave desde el punto de vista del turismo, no cabe duda que este tipo de colaboración supondrá un impulso mayor.

Este convenio también estará en vigor en 2027, año en el que la ciudad celebrará la Tall Ships, la regata de grandes veleros que, sin duda, marca ya el próximo calendario de eventos. Tal y como ya se anunció en su día, la estancia de los veleros clásicos será entre los días 16 y 19 de julio de ese año. De cara a año venideros, habrá que ver si esta colaboración se prorroga o no en el tiempo.