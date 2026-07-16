Ferrol presenta una guía turística con más de 500 actividades para verano

Ferrol ha presentado este jueves una extensa guía turística con actividades para el verano que comienzan este mismo 16 de julio. En total son cerca de 500 propuestas culturales, deportivas y visitas guiadas, además de otras actividades, para disfrutar de la ciudad estos meses.

La concelleira de Turismo, Maica García, fue la encargada de presentar el documento que se puede recoger en las oficinas de turismo, en el Concello y consultar en su web.

Visitas guiadas

Una de las primeras citas serán las visitas guiadas de Ferrol Secreto, que comienzan hoy y seguirán los jueves y sábados.

Además, todavía en el apartado de visitas, del 18 de julio al 13 de septiembre se podrá visitar el Arsenal Militar y sus instalaciones del siglo XVIII, incluyendo la Sala de Armas, la Batería de la Cortina, la dársena y el dique de la Campana.

También se mantendrán las visitas al astillero de Navantia y al castillo de San Felipe.

Las visitas del Ferrol modernista serán entre el 17 de julio y el 19 de septiembre, mientras que entre el 19 de este mes y el 13 de septiembre se podrá visitar el Cuartel de Dolores, un edificio de 1711 pensado para albergar la Infantería de Marina y que es el cuartel más antiguo de España en uso.

Asimismo, regresan las visitas al Palacio de Capitanía, que serán el primer sábado de cada mes.

Para acudir a las visitas es necesario inscribirse a través de WhatsApp en el número 696 531 070. El precio es de 12 euros por persona. Las visitas serán gratuitas para menores de 10 años, excepto en Capitanía, donde será para menores de 5 años.

La novedad estará en las visitas gratuitas para grupos al yacimiento de Tralocastro que serán del 3 al 9 de agosto. En este caso hay que anotarse en el mail arqueodromo.ferrol@gmail.com o en el teléfono 888 013 820.

La excavación arqueológica podrá visitarse libremente los días 30 y 31 de julio a las 11:00 y a las 16:00 horas.

El programa Ferrol Activo completa la propuesta con paseos en barco hasta Mugardos por 5 euros y por la ría por 10 euros. Las salidas son en horario de mañana y tarde hasta el 7 de septiembre.

Actividades deportivas

En el ámbito deportivo, habrá cursos de iniciación a la vela ligera hasta el 31 de agosto en las instalaciones náuticas de A Cabana. También habrá actividades de las escuelas de surf estos meses.

Por otra parte, habrá clases de iniciación al golf en Campomar y habrá una oferta de alquiler de bicicletas de montaña y eléctricas.

A nivel profesional, este sábado tendrá lugar el trofeo de Triatlón absoluto Cidade de Ferrol. El 1 de agosto será la regata de traineras, el campus Chiquibasket será del 10 al 12 de agosto, el Rallye de Ferrol los días 21 y 22 de agosto y el Pantín Classic Galicia Pro será del 22 al 30 de agosto.

Museos

En verano, el Museo Naval tendrá entrada gratuita y visitas guiadas para grupos de martes a domingo en horario de mañana y Exponav en horario amplio de lunes a sábado.

El museo de la Sociedade Galega de Historia Natural, también con entrada gratuita, abrirá de lunes a domingo de 10:00 a 14:00 horas y el Museo de Semana Santa estará abierto de martes a domingo de 11:00 a 13:00 horas.

El castillo de San Felipe abrirá todos los días de 10:00 a 20:00 horas, cerrando entre las 14:00 y las 16:00 horas.

La concatedral de San Xiao también abrirá, en este caso de lunes a sábado de 10:30 a 13:00 horas y de 17:30 a 19:00 horas.

Música y otras actividades

El verano ferrolano se completa con el mercado medieval del 30 de julio al 2 de agosto, Equiocio del 6 al 8 de agosto o la feriade la Cerveza también estos tres días.

Además, el Nachiños Fest será los días 14 y 15 de agosto, la Batalla de Brión tendrá lugar el 23 de agosto, Rock en Canido el 27 del mismo mes, la XII Concentración de vehículos clásicos será el 29 de agosto, las Festas de Verán del 21 al 31 de agosto y las Meninas el 4 de septiembre.