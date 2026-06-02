A Coruña tendrá este miércoles más cruceristas que la población de Betanzos

El Puerto de A Coruña vivirá mañana miércoles, 3 de junio, una de las jornadas más intensas de la temporada de cruceros con la llegada simultánea de cuatro buques, que traerá a la ciudad a unas 14.400 personas entre tripulantes y pasajeros. Para hacerse una idea de lo que esto significa, Betanzos suma una población de unas 13.300 personas, menos de lo que se espera recibir este 3 de junio en la ciudad herculina.

La llegada de los cruceros Arvia, Celebrity Apex, Deutschland y Europa, supondrá un gran movimiento de pasajeros y una compleja operativa logística y de atención a los viajeros en la que participarán alrededor de 200 personas.

Tras la coincidencia de tres buques este martes, mañana recalarán en los muelles coruñeses estos cuatro cruceros que suman un total de 14.378 personas entre pasajeros y tripulantes, distribuidas en 10.735 pasajeros y 3.643 miembros de las tripulaciones.

Para dar servicio a este importante flujo de visitantes y garantizar el correcto desarrollo de las operaciones participan en el dispositivo alrededor de 200 personas, entre personal de la Autoridad Portuaria, Corunna Cruise Terminal, Capitanía Marítima, Guardia Civil, Policía Nacional, las consignatarias (en este caso son Rubine e Hijos, Consiflet y Pérez y Cía), prácticos, amarradores, empresas de transporte, servicios de seguridad privada, limpieza y recogida de residuos, gruistas que colocan las pasarelas de acceso al barco, así como operadores turísticos y personal de atención al pasajero.

Solo los servicios de seguridad privada supondrán 45 trabajadores, y otros 62 corresponderán a los conductores y guías para los 31 autocares que han contratado los barcos para las excursiones que ya están organizadas.

También se generan actividades paralelas, como los servicios de taxis, tuk-tuk, bicicletas, patinetes eléctricos, segways… Además del dispositivo portuario, la ciudad moviliza recursos adicionales en sectores como el comercio, la hostelería y los servicios turísticos, que refuerzan su personal para dar respuesta a la elevada afluencia de visitantes prevista.

Terminales de recepción de pasajeros

Con el objetivo de ofrecer una atención adecuada a los viajeros y facilitar su movilidad, la Autoridad Portuaria habilitará tres terminales de recepción de pasajeros. Además de la ya existente en el muelle de Trasatlánticos, se habilitará la que funciona como alternativa habitual en Calvo Sotelo y se ha instalado una tercera en el muelle de San Diego.

Desde este último muelle, partirá un servicio de cuatro autobuses lanzadera para agilizar al máximo el tránsito de pasajeros en las entradas y salidas del recinto portuario, que conectarán de forma continua a los pasajeros y tripulantes del Celebrity APEX con el centro de la ciudad.

La ciudad se prepara así para vivir una jornada de gran impacto turístico y económico, que se calcula en un millón de euros. El comercio, la hostelería y los principales recursos culturales y patrimoniales de A Coruña y el área metropolitana esperan una notable afluencia de visitantes, en el que será el segundo día con mayor número de cruceristas de la historia del puerto, solo por detrás de la quíntuple escala registrada el 22 de abril de 2025, cuando se alcanzó el récord con también cerca de 15.000 personas entre pasajeros y tripulantes en una sola jornada.