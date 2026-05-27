Ryanair confía en recuperar vuelos perdidos en Santiago: "Si bajan las tasas, estudiaríamos planes de crecimiento"

Hace menos de un año que Ryanair dejó su base en Santiago de Compostela cancelando varias conexiones y voces del sector hotelero y turístico señalan que "se ha notado muchísimo". La compañía irlandesa defendió en ese momento su decisión, asegurando que se debía al incremento de tasas de Aena, pero no descarta recuperar vuelos si las condiciones para que operar en el aeródromo compostelano son competitivas.

Así, si las tasas bajan, Ryanair se plantea seriamente recuperar las rutas perdidas en Santiago de Compostela, sea o no con los destinos que tenía, aunque descarta por ahora pronunciarse respecto a la posibilidad de volver a establecer una base en la capital gallega. La compañía, en todo caso, está pendiente de la aprobación del Documento de Regulación Aeroportuaria (2027-2031), el DORA III, para tomar decisiones.

Así lo explica la portavoz de Ryanair en España, Alejandra Ruiz, que visita estos días Santiago.

Hace menos de un año que Ryanair comunicó su salida definitiva del aeropuerto de Vigo y el cierre de la base en Santiago, sobre todo, por las tasas de Aena. ¿Qué es lo que desencadena esa decisión?

Aena planteó una subida de tasas del 4,5% en 2024, coincidiendo además que en enero de 2024 nuestro consejero delegado se había reunido con el presidente del Gobierno y el ministro de transportes, Óscar Puente. En esa reunión se nos pidió que aumentáramos la conectividad a los aeropuertos regionales.

En el mismo mes de enero, se le envió una propuesta de crecimiento al Gobierno para toda España: muy específicamente en aeropuertos regionales, y también para aumentar la conectividad a lo largo de todo el año en aeropuertos de mayor tamaño. Se planteaba un crecimiento del 40% en España, con hasta 77 millones de pasajeros para 2031.

Planteábamos abrir cinco nuevas bases regionales, pasar de 750 rutas a 1.000, tener 33 nuevos aviones con base en España y crear 1.000 puestos de trabajo. Esta propuesta no tuvo respuesta y en septiembre se envió otra, que tampoco la tuvo. Lamentablemente, a partir de ahí no tuvimos más remedio que comenzar a revisar nuestras operaciones.

Todo ese crecimiento estaba sujeto a que no se revirtiera ese aumento de tasas del 4,5%, que no subieran a futuro porque iba a restar competitividad en los aeropuertos españoles y que se ofreciera un sistema de incentivos acorde a la demanda que tienen los regionales para atraer a las aerolíneas, crecer. Son aspectos que iban a beneficiar a todo el sector, no era algo específico de Ryanair.

La subida del 4,5% se produjo y se anunció una del 6,5% que entró en vigor el pasado mes de marzo, así que no nos quedó más remedio que comenzar a reducir disponibilidad en la España regional, donde veíamos ese problema de competitividad, en verano de 2025.

Esa pérdida de competitividad se da por el aumento de tasas y en un momento en el que en Europa, sobre todo a raíz del Covid, hay menos asientos al haber desaparecido, disminuido o fusionado aerolíneas. Esto ha hecho que muchos países estén intentando atraer esa conectividad bajando o eliminando impuestos a la aviación, reduciendo tasas aeroportuarias o de control.

Con toda esa reducción de costes de acceso que se dan en otros mercados versus la subida de tasas de Aena en España, viendo como esto empezaba a estrechar mucho los márgenes en aeropuertos de menor tamaño y al no obtener respuesta con las dos propuestas, no nos quedó más remedio que empezar a reducir capacidad, llevándola a aeropuertos fuera de España o aumentándola ligeramente en otros españoles con una demanda más fuerte.

"En el plan que enviamos al Gobierno había una propuesta muy concreta de crecimiento del 15% en asientos en Santiago, con cuatro nuevas rutas este año. Para Vigo proponíamos dos nuevas conexiones. Pero no obtuvimos ninguna respuesta ni de Aena ni del Gobierno central" Alejandra Ruiz, portavoz de Ryanair en España

¿Volveríais a apostar por Santiago y Vigo si se revertiese el aumento de las tasas?

Efectivamente. Y para puntualizar, en el plan que enviamos al Gobierno había una propuesta muy concreta de crecimiento del 15% en asientos en Santiago, con cuatro nuevas rutas este año. Para Vigo proponíamos dos nuevas conexiones. Pero no obtuvimos ninguna respuesta ni de Aena ni del Gobierno central.

Recuperar la conectividad en ambos aeropuertos está sujeto al DORA III que se está configurando. Probablemente en septiembre sabremos cómo quedan las tasas para los próximos cinco años, pero lo que plantea Aena es una subida del 21% de las tasas para 2031, además de los aumentos de los últimos años.

Ryanair ha sido el más ruidoso porque hemos tomado medidas, al tener un modelo de negocio muy sujeto a ese control de costes, pero todas las aerolíneas en España a través de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) estamos luchando por ese mismo objetivo común. Es algo que beneficia a todo el sector.

El CEO de la compañía, Eddie Wilson, proponía establecer tarifas más bajas en aeropuertos regionales para beneficiar que las aerolíneas apostéis por ellos. ¿Cómo podría reflejarse en el aeropuerto de Santiago?

Si las tasas se bajan, definitivamente volveríamos a recuperar la conectividad perdida y volveríamos a mirar y a estudiar esos planes de crecimiento tanto para Santiago como para Vigo. Estamos en una posición única para crecer porque a partir de la primavera de 2027 empezaremos a recibir nuevos aviones, tenemos un pedido de más de 300. Y esta nueva flota, ¿dónde la pondremos?

Estamos preparando el terreno para el momento en el que nos empiecen a llegar esos aviones, estudiando dónde se les puede sacar rentabilidad. Forman parte de nuestro plan de crecimiento, en el que proyectamos crecer a 300 millones de pasajeros anuales para 2034 y eso dependerá de cómo podamos operar en los próximos años.

Por eso hemos señalado el problema que existe en la España regional. Nos sorprende la inacción por parte del Gobierno, que debería influir y hacer que bajen las tasas para responsabilizarse de la competitividad y la conectividad de la España regional.

¿Se plantea Ryanair recuperar la base de Santiago si se diesen estas condiciones?

Es pronto para comprometerse en cuanto a la base. Lo que es seguro es que podríamos recuperar esas rutas que se han ido eliminando, hemos pedido 12 en Santiago y dos en Vigo. Podríamos ir poco a poco recuperando esa conectividad, por supuesto abiertos a volver a considerar esa posible base en Santiago.

"Nos encantaría que a futuro, con esa posible bajada de tasas, nuestros planes se centren precisamente en volver a crecer en la ciudad de Santiago y en general en Galicia. Tiene un potencial fortísimo y creemos que es un destino muy atractivo que se ve bloqueado por esas tasas aeroportuarias" Alejandra Ruiz, portavoz de Ryanair en España

Algunas de esas rutas que habéis perdido han sido sustituidas por otras compañías. ¿Os planteáis recuperar las mismas o estudiáis otros destinos que puedan ser interesantes para conectar Santiago?

La industria de la aviación es muy cambiante. Si antes operábamos una ruta y a futuro esos destinos están cubiertos, en función de qué demanda presentan estudiaríamos qué puede funcionar mejor. No nos podemos comprometer a que serían las mismas rutas las que recuperemos porque analizaríamos la coyuntura de ese momento.

Lo que es seguro es que si antes operábamos 12 rutas y movíamos más de un millón de pasajeros en Santiago, el objetivo sería recuperar esa presencia y ese tráfico. Ya hablaríamos de las rutas específicas, trabajando de la mano del Gobierno para estudiar necesidades.

Sin contar las semanas en las que ha estado cerrado por las obras, el aeropuerto ha ido perdiendo pasajeros en los últimos meses. ¿Crees que está relacionado con la salida de Ryanair, tal y como apuntan algunos sectores?

Empezamos a reducir capacidad el verano pasado y Santiago cerró 2025 con una pérdida de 50.000 pasajeros, un 15% menos, y en lo que va del primer trimestre también va a la baja. Nosotros éramos el primer operador de Santiago. Aunque algunas rutas puedan haberse cubierto con otras aerolíneas, no se ha llegado a cubrir ni de manera aproximada a cubrir lo que ha dejado Ryanair.

Lamentablemente, sí que tiene una relación directa y nos preocupa, nos gustaría volver a recuperar todo lo que teníamos en Santiago. Nos encantaría que a futuro, con esa posible bajada de tasas, nuestros planes se centren precisamente en volver a crecer en la ciudad de Santiago y en general en Galicia. Tiene un potencial fortísimo y creemos que es un destino muy atractivo que se ve bloqueado por esas tasas aeroportuarias.

Más allá de Santiago y Vigo, hace unos días un avión de Ryanair aterrizó en A Coruña. ¿Se plantea la compañía volar a la ciudad herculina?

Fue algo muy anecdótico, ni siquiera fue un vuelo comercial. Nuestro objetivo, si bajan las tasas, sería volver a donde ya estábamos operando, tanto en Santiago como en Vigo. Por supuesto, estamos siempre abiertos a estudiar posibilidades que a nivel comercial tienen encaje, pero no ahora.

Con toda esta dinámica que se produce en los aeropuertos gallegos, ¿está perdiendo Galicia competitividad respecto a otros aeropuertos como Oporto?

Es cierto que los tres aeropuertos gallegos siempre han competido entre ellos. La cercanía de Oporto siempre ha estado en el debate, es un hub muy importante con el que compiten, y es uno de los grandes motivos por el que nos tenemos que fijar muy bien en esas tasas.

Cuando hablamos de competitividad, hay que entender que el contexto de estos aeropuertos y en concreto de Galicia, están condicionados por la cercanía de Oporto y su capacidad de atraer tráfico tanto internacional como nacional que luego se traslada a Galicia por cercanía pero que a las aerolíneas les resulta más barato o competitivo.

Dependiendo de los márgenes, puede salir más competitivo operar en Oporto que en los aeropuertos gallegos.

"Estamos configurando la programación de invierno pero no la tendremos cerrada hasta que no sepamos como queda el DORA III. Si las tasas suben, es muy probable que podamos seguir recortando de cara a la temporada de invierno, que comienza a finales de octubre" Alejandra Ruiz, portavoz de Ryanair en España

La coordinación de los aeropuertos gallegos está en el foco del debate, precisamente, para hacerlos más competitivos. ¿Cómo podrían competir con Oporto u otros grandes aeropuertos a nivel nacional?

Para nosotros se traduce en esa bajada tarifaria. Si en algo es experto Ryanair es en poder ofrecer siempre las tarifas más bajas. Nuestro modelo low cost está muy centrado en el control exhaustivo de los costes, reduciendo los costes operativos para ser líderes en ofrecer tarifas bajas.

Nos permite generar demanda desde cero y potenciar muchísimo el tráfico en destinos que todavía no han crecido tanto pero tienen mucho potencial, incluso algunos que no se conocían antes. Sucede con destinos europeos que no eran conocidos a nivel turístico y Ryanair ha puesto en el mapa.

La única barrera para esta competitividad y la única estrategia son los costes. La forma en la que se presentan en los aeropuertos gallegos no nos encaja en esa operativa, pero si se redujeran las tasas... Es todo lo que necesitamos para generar esa demanda y tráfico.

Si no se produce la bajada de las tasas, ¿cuál es el futuro de Ryanair en los aeropuertos gallegos?

Estamos configurando la programación de invierno pero no la tendremos cerrada hasta que no sepamos cómo queda el DORA III. Si las tasas suben, es muy probable que podamos seguir recortando de cara a la temporada de invierno, que comienza a finales de octubre. A finales de septiembre o principios de octubre veremos en qué se traduce nuestra operativa de invierno.

Ahora seguimos en menor medida en Santiago, pero esta temporada de verano ofrecemos ocho rutas: cinco domésticas en España y tres internacionales. Santiago está conectado con tres hubs muy importantes para nosotros como Londres Stansted, Dublín y Bruselas, en los que tenemos operativas muy amplias.

Solamente esos tres aeropuertos suman casi 400 rutas, y eso aporta más conectividad incluso para los gallegos que salen fuera. Ahora obviamente tenemos una operativa más reducida en Galicia, pero seguimos presentes y muy pendientes de lo que ocurra con esas tasas. Ojalá volver a crecer aquí.