El examen con nota de Alvedro tras su mes de refuerzo: "En A Coruña hay aeropuerto de primera"

La mejor noticia que ha deparado el periodo en que el aeropuerto de A Coruña ha intensificado su operatividad para asumir los vuelos desviados de la terminal de Santiago por las obras de su pista es que no ha habido noticias. En todo caso, la falta de incidencias significativas ha demostrado la buena capacidad de adaptación de la infraestructura coruñesa a una mayor exigencia en estos 35 días que terminan mañana miércoles.

"Sin sobresaltos" y "con normalidad" han sido dos valoraciones realizadas por trabajadores y conocedores del funcionamiento de Alvedro tras el primer día de este periodo extraordinario de actividad y en mitad del mismo. Estas fuentes y representantes del sector turístico inciden en esta situación, al tiempo que demandan mejoras estructurales y operativas.

El doble de vuelos en Alvedro (1.486 operaciones comerciales hasta mañana) no ha causado aglomeraciones complicadas en la terminal más allá del aumento evidente de usuarios en las puertas de embarque o zonas de salida cuando han coincidido varios despegues o aterrizajes en fines de semana o en algún momento del día.

"El objetivo al diseñar el plan de refuerzo era operar con normalidad. Se ha logrado gracias al trabajo y la dedicación de los profesionales del aeropuerto", ensalza el director de Alvedro, Joan Ibáñez. "Estas semanas han sido un escaparate para que compañías que no operan de forma regular vean que aquí también hay un aeropuerto de primera".

Pasajeros se dirigen a la terminal de Alvedro tras llegar en transporte público. Quincemil

"Impecable". Así define la operativa de Alvedro el portavoz de la plataforma de expertos Vuela Más Alto, Alberto Maroto. "Que solo haya habido el desvío de un vuelo es muy significativo. La operatividad demostrada acaba con el mantra de que Alvedro es una pista difícil", destaca.

"Estas semanas han sido un escaparate para que compañías que no operan de forma regular en Alvedro vean que aquí también hay un aeropuerto de primera" Joan Ibáñez, director del aeropuerto de Alvedro

Desde dentro, los trabajadores aluden a "expectativas cumplidas". "Aunque el personal de terminal ha recibido más consultas y ha dado mayor asistencia, todo ha ido rodado, con las habituales incidencias de cada día", valora el presidente del comité de empresa de Alvedro, Víctor Conde, que señala, como "anecdótico", que muchos aviones aterrizaron antes del horario previsto.

En el exterior de la terminal, los taxistas, que han aumentado servicios para atender el doble de demanda, concluyen que "se ha cumplido el objetivo". "Ha habido cooperación y coordinación. Hubo horas con alta demanda y horas en las que sobraron taxis", apunta Ricardo Fariña, presidente de la Asociación de Taxistas de Culleredo.

La habilitación de un área de aparcamiento de larga estancia junto a la N-550 ha causado que en algún momento de alta demanda en este tiempo fuese imposible hacer una reserva.

Remontada para el futuro

Las agencias de viajes llegan al final de este periodo de incremento operativo en Alvedro con optimismo. "Nuestro aeropuerto remonta. Aviones llenos y clientes satisfechos. No se trata de cerrar algún aeropuerto, se trata de ver las magníficas oportunidades que tiene el de A Coruña para incrementar los enlaces con destinos señalados", defiende Agustín Vázquez, agente de viajes y director de Olamundo!

Su juicio apunta a que "las administraciones han hecho los deberes" y a que la organización ha sido "perfecta" y "alabada por los usuarios y los profesionales de las empresas turísticas que allí trabajan".

"Nuestro aeropuerto remonta: aviones llenos y clientes satisfechos. Se trata de ver las magníficas oportunidades que tiene Alvedro para incrementar los enlaces con destinos señalados" Agustín Vázquez, agente de viajes y propietario de Olamundo!

Algunas fuentes consultadas creen, no obstante, que esta buena nota operativa de Alvedro en un periodo de mayor exigencia debe ser aprovechada para el futuro. "La opinión pública puede condicionar respuestas. Está bien que las compañías aéreas vean que el aeropuerto ha sumido bien el aumento de tráfico", opina Maroto.

"Este crecimiento del 70% de actividad trae aviones y también saca a relucir las carencias de un aeropuerto que constatan la necesidad de mejoras y una ampliación", considera Vázquez.

Puerta de acceso a la terminal del aeropuerto de A Coruña. Quincemil

"La actual terminal fue creada para un pasaje anual de unos 650.000 viajeros, pero actualmente ya pasan casi 1,5 millones de pasajeros, lo que evidencia su estado obsoleto", explica. "Alvedro ha respondido. Toca sumar para que este aeropuerto sea de matrícula de honor".

Tres enlaces menos

A un salto de calidad apunta el Concello después de que en los últimos dos meses se hayan perdido tres rutas desde el aeropuerto: los enlaces nacionales con Málaga y Valencia, que se pretenden recuperar, y el de Londres-Gatwick, que después de mucho tiempo dejará A Coruña sin conexión directa con Inglaterra.

El Gobierno local prevé licitar este verano los nuevos contratos de promoción para atraer rutas a la ciudad y comenzar a operar en la próxima temporada de otoño. A Coruña también participa, con el resto de ayuntamientos gallegos con terminal, en el Comité de Coordinación Aeroportuaria con el fin de organizar una adecuada oferta de vuelos en la comunidad.