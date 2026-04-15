El refuerzo del aeropuerto de A Coruña: más personal y transporte para asumir hasta 50 vuelos diarios

Dentro de una semana y durante algo más de un mes el aeropuerto de A Coruña duplicará su actividad por la absorción de gran parte de los vuelos que, por obras, no podrá operar la terminal de Santiago. La situación extraordinaria requiere un plan de refuerzo para atender mejor el doble de trabajo y de usuarios y el administrador aeroportuario Aena lo ha dado a conocer este miércoles.

La operativa especial se presenta, según comentó el director de Alvedro, Joan Ibáñez, como "un gran reto" y una "oportunidad" para que las compañías aéreas que han decidido desviar sus conexiones de Santiago a A Coruña puedan "apostar por más vuelos en el futuro".

El plan supondrá un aumento de entre 20-30 operaciones comerciales diarias en Alvedro a más de 40, en algún día por encima del medio centenar, apuntó Ibáñez. La terminal pasa de seis a once destinos aéreos, con más frecuencias en algunas rutas, lo que conlleva "más personal y más equipamiento".

En Alvedro se habilitarán 700 nuevas plazas de aparcamiento, todas en el antiguo parking junto a la carretera N-550. Desde allí habrá buses lanzadera gratuitos cada cuarto de hora para movilizar pasajeros.

Raúl Moya y Joan Ibáñez en la presentación del plan de refuerzo de Alvedro. Quincemil

Los servicios de alquiler de coche ofrecerán 60 vehículos más. Habrá una nueva bolsa de taxis junto al aparcamiento general, fruto de un acuerdo entre la Xunta de Galicia y los ayuntamientos de A Coruña y Culleredo.

En la terminal se reorganizarán zonas de flujo de pasajeros y filtros de seguridad, y se abrirán dos nuevas puertas de embarque, una para los pasajeros de llegada y otra para los de salida. Estos cambios conllevarán un incremento de personal de seguridad, limpieza y mantenimiento en el aeropuerto.

El mobiliario de la sala VIP también se ampliará, así como la superficie de las áreas de restauración.

El director de los Aeropuertos del Grupo II de Aena, Raúl Moya, comentó que habrá más personal de las empresas instaladas o concesionarias en Alvedro según la planificación de la actividad en cada una. Trabajadores de Aena también podrán prestar servicios en la terminal coruñesa. "Es un procedimiento habitual que personal de un centro pueda trabajar en otros centros", explicó Moya.

Este viernes comenzará en Alvedro una huelga de controladores aéreos que se solapará con el aumento de actividad a partir de la próxima semana. Ibáñez y Moya comentaron que la empresa concesionaria de este servicio ha "dimensionado" su operatividad de acuerdo con las previsiones inmediatas y dijeron que aún se desconocen los servicios mínimos que habrá en el aeropuerto.

Las rutas temporales que asume Alvedro

Del 23 de abril al 27 de mayo, Alvedro, además de los vuelos que le corresponde operar, recibirá a los usuarios que tendrían que volar desde y hacia Santiago de Compostela. El aeropuerto coruñés incorporará un vuelo diario a Londres-Heathrow y otro a París-Orly, y tendrá cinco frecuencias semanales a Málaga y a Gran Canaria, cuatro a Sevilla, seis a Tenerife y ocho a Palma de Mallorca.

Vista parcial de la terminal del aeropuerto de A Coruña. Quincemil

La ruta a Barcelona con la aerolínea Vueling pasará de tres a cinco vuelos a la semana, e Iberia reforzará su operativa en el aeropuerto coruñés con un aumento de la capacidad en los vuelos de la mañana a Madrid con aviones de mayor tamaño y seis frecuencias adicionales semanales, todos los días excepto los sábados.

Más pasajeros, menos vuelos

La ampliación temporal de rutas se produce pocas semanas después de la marcha de Alvedro de tres conexiones directas: Málaga y Valencia, operadas por Volotea, y Londres-Gatwick, de Vueling, enlaces que hasta el último día han tenido una altísima ocupación.

La terminal coruñesa registró en el primer trimestre de 2026 un aumento interanual de pasajeros del 3,4%, más de 116.000, mientras que las de Santiago y Vigo perdieron pasajeros en el mismo periodo respecto al año pasado. Con el mes especial de actividad por el cierre de la pista del aeropuerto Rosalía de Castro, las estadísticas crecerán notablemente en la primera mitad del año.

El Comité de Coordinación Aeroportuaria, con representantes de la Xunta y los ayuntamientos con terminal, se ha reunido en las últimas semanas para abordar la captación de rutas aéreas.