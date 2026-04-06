Hosteleros de A Coruña notan la falta de turismo en Semana Santa: “No ha habido la gente que debería”

A falta de horas para que concluya oficialmente la Semana Santa y antes de que se den a conocer los datos oficiales de turismo en A Coruña, los sectores hotelero y hostelero confirman a Quincemil que, pese a la buena climatología, la afluencia no ha superado los niveles de años anteriores.

El presidente de la Asociación Provincial de Hosteleros, Héctor Cañete, adelanta que la Semana Santa "no ha sido todo lo fuerte que debería ser" porque, a pesar de que la climatología fue muy buena, no ha habido tanta gente". Aunque, recuerda que todavía hay que esperar a conocer los datos oficiales del INE. "Los compañeros hoteleros de toda Galicia apuntan a que la ocupación debió rondar entre el 60 y el 70%, lo que no es una buena noticia porque esta semana es el indicador del verano y no ha habido todos los visitantes que debería haber", explica.

El turismo que llega a A Coruña durante este período festivo es, principalmente, de origen nacional y que se desplazan en sus propios vehículos. Por lo que, se podría achacar la bajada de afluencia como consecuencia de la subida de precios de las últimas semanas tanto en la cesta de la compra como de los combustibles. "La gente que ha habido tenía muchas ganas de terrazas, pero no ha habido gasto. Ha sido muy comedido y muy controlado", apunta Cañete.

Salvados por las reservas de última hora

Por su parte, desde el sector hotelero, Agustín Collazos, presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco) y director del NH Collection Finisterre, indica que, pese a que los días previos a la Semana Santa estaban preocupados por la ocupación, el buen tiempo ha ayudado a las reservas de última hora. "Estábamos muy preocupados porque las semanas previas íbamos muy por debajo de los porcentajes del año pasado, que se cerraron en torno al 68% de ocupación", cuenta.

Al igual que Héctor Cañete, achaca la situación al encarecimiento de los costes de vida. "Las reservas de última hora han funcionado muy bien", confirma Collazos. "No tenemos datos definitivos, pero nuestro objetivo es aproximarnos al porcentaje de ocupación del año pasado", añade, una cifra que consideraría adecuada para la trayectoria habitual de la Semana Santa en la ciudad herculina.