El aeropuerto de A Coruña se prepara para su mes más intenso: ¿cómo se organiza el transporte?

Dentro de 17 días el aeropuerto de A Coruña iniciará un periodo de algo más de un mes con mayor actividad debido al cierre temporal por obras de la terminal de Santiago de Compostela y a la captación de algunas de sus conexiones. La propia operatividad en Alvedro se adaptará a un presumible plan de refuerzo para atender a un número mayor de usuarios.

Entre los servicios sometidos a más intensidad estará el transporte, que mañana martes será abordado por una reunión entre la Xunta de Galicia, los ayuntamientos de A Coruña, Santiago y Culleredo y, entre otros, los taxistas que se desplazan a Alvedro para movilizar pasajeros.

También está por conocer si habrá un incremento de frecuencias de los autobuses que vayan a cubrir el trayecto entre Alvedro y las ciudades de A Coruña (un servicio habitual) y Santiago (añadido a consecuencia del parón en la terminal Rosalía de Castro).

Los taxis de A Coruña y Culleredo pueden desde hace más de un mes llevar o recoger pasajeros en Alvedro gracias a un convenio por cuatro años por el cual la cola de vehículos a la salida del aeropuerto estará compuesta por diez taxis de Culleredo seguidos de otros cinco de A Coruña y, a continuación, otros quince de Culleredo.

Hasta 30 coches de la ciudad podrán permanecer estacionados también como parte de una bolsa de refuerzo que de forma voluntaria puede cubrir trayectos cuando la demanda lo requiera.

Pero este refuerzo en el servicio no está dando de momento los resultados esperados, ya que se siguen creando colas de usuarios a la espera de que llegue un taxi, como la propia alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha comprobado en los últimos días.

Con la prevista circulación de más pasajeros en Alvedro durante un mes para tomar nuevos vuelos o aterrizar desde más aviones, el incremento de los servicios de transporte ha de ser notorio para evitar que se creen aglomeraciones o colas de espera.

Más rutas y más frecuencias

Entre el 23 de abril y el 27 de mayo, además de los vuelos que actualmente opera Alvedro, el aeropuerto coruñés incorporará un vuelo diario a Londres-Heathrow y otro a París-Orly; tendrá cinco frecuencias semanales a Málaga y a Gran Canaria, cuatro a Sevilla, seis a Tenerife y ocho a Palma de Mallorca.

La ruta a Barcelona con Vueling pasará de tres a cinco vuelos semanales, e Iberia reforzará su operativa en el aeropuerto coruñés con un aumento de la capacidad en los vuelos de la mañana a Madrid con aviones de mayor tamaño y seis frecuencias adicionales semanales, todos los días salvo los sábados

El BNG y su postura sobre las rutas

Alvedro ganará vuelos durante ese periodo de un mes pero después recuperará una actividad que acaba de perder tres conexiones desde esta Semana Santa, las de Londres-Gatwick operada por Vueling y las de Málaga y Valencia con Volotea.

El Comité de Coordinación Aeroportuaria entre administraciones se ha reunido recientemente y propuesto crear un fondo de patrocinios turísticos que suponga la captación de nuevas rutas, una medida que será tratada en próximos encuentros sectoriales y del propio órgano.

El Clúster de Turismo de Galicia ha expresado también su propia postura a través de una defensa de la especialización de aeropuertos, de modo que los de A Coruña y Vigo se centren en los viajes para negocios y el de Santiago en el turismo y el ocio.

En A Coruña, el edil de Turismo, Gonzalo Castro, admite que esta propuesta es "bienvenida", aunque apuesta por su debate en el grupo de trabajo de coordinación aeroportuaria. El grupo municipal del BNG, por su parte, insta a la Xunta a que "cargue co financiamento das rutas aéreas e non os concellos, sometidos xa a demasiadas tensións económicas".

"Se queremos ter un sistema aeroportuario galego eficiente, a Xunta debe coordinar as distintas terminais como o BNG defendeu historicamente. Celebramos que a Xunta dese agora un paso adiante co anuncio dunha comisión de coordinación, mais pedímoslle que o faga tamén do punto de vista financeiro", señala el concejal en A Coruña David Soto.