El goteo de pasajeros continúa en el aeropuerto de Santiago: un 30% menos que en febrero de 2025

El aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro continúa encadenando meses de pérdida de pasajeros. Después de empezar el año con un 29,2% menos de pasajeros que en enero de 2025 (133.079 pasajeros respecto a los 187.988), el mes de febrero también ha venido con descenso de viajeros, un 29,8% menos que durante ese mismo mes de 2025.

En total, la terminal compostelana ha registrado 130.533 pasajeros en el segundo mes del año, respecto a los 185.977 que llegaron en 2025 y que ya suponían una caída del 8,1% respecto a 2024. De ellos, 128.708 se desplazaron en vuelos comerciales: 105.771 con origen o destino nacional y 22.937, internacionales.

En cuanto a las operaciones, el aeropuerto compostelano atendió el mes pasado 1.030 movimientos de aeronaves, un 33,9% menos que en 2025 cuando registró 1.599 vuelos (lo que suponía un descenso del 2% en las operaciones en 2024).

Así, en lo que llevamos de año el aeropuerto de Lavacolla ha perdido un 29,5% menos de pasajeros que en 2025. Durante estos dos primeros meses, en total hubo 263.612 viajeros en 2.098 vuelos, un 31,3% menos que en el año anterior.