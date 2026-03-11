La ocupación hotelera para Semana Santa en Santiago se mueve "más lento que otros años"

Quedan pocos días para que de comienzo la Semana Santa 2026, dará inicio el domingo 29 de marzo y se prolongará hasta el domingo 5 de abril, siendo el Jueves Santo (el 2 de abril) y el Viernes Santo (3 de abril) los días centrales de esta celebración. No serán pocos los turistas que aprovechen estos dos días para hacer un puente y juntarlo con el fin de semana, ya que en toda Galicia, y en la mayoría de España, ambos días son festivos.

Sin embargo, la ocupación hotelera de Santiago no es muy buena para estas fechas. Desde el hotel de 4 estrellas Eurostars comentan a Quincemil que, a pesar de no tener las cifras exactas aún de ocupación para esos días, sí que prevén que sea "peor" que el año pasado.

Esas cifras inferiores respecto al 2025 también las esperan desde Exe Peregrinos, otro hotel de 4 estrellas, donde explican que "no tenemos mucha ocupación" y sus reservas están, de momento, sobre el 20% para esas fechas.

Los datos de ocupación "se están moviendo más lento que otros años" esclarecen desde el hotel Universal. Según mencionan el mal tiempo y que 2026 es el año anterior a la celebración del Año Santo podrían ser algunas de las causas de esta bajada de ocupación.

"El Año Santo es bueno evidentemente y el posterior también es muy bueno, pero el anterior no tanto" señalan desde el hotel de cuatro estrellas. Su ocupación oscila entre el 50% durante los días de Semana Santa. Por su parte, el Jueves Santo la ocupación alcanza más del 70%, pero esclarecen que son datos inferiores según respectan a años anteriores.

Algunos turistas y peregrinos esperarán a hacer su visita a Compostela hasta el próximo año, cuando se abra la Puerta Santa, un acontecimiento que los hoteleros de la ciudad esperan con emoción tras un año que no está dejando buenos datos de ocupación hotelera.

El año en Santiago no empezaba de la mejor manera para los hoteles de la ciudad, registrando el peor dato de pernoctaciones durante este mes desde 2018. La ocupación media en la capital gallega fue del 30,38% (frente al 41,6% de enero del año pasado), un mes que también registró el menor número de establecimientos abierto en los últimos 10 años, pasando de 123 en 2016 a los 74 de este 2026.

Otra de las preocupaciones hoteleras será el cierre del aeropuerto desde el 23 de abril al 27 de mayo, más de un mes en el que la terminal de Lavacolla estará totalmente inactiva. "Aún no tenemos los datos, pero está claro que repercutirá en la ocupación", explican desde uno de los hoteles.