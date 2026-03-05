Lage asegura una inversión superior a 50 millones en Alvedro y la ampliación de la terminal

El portavoz del gobierno municipal de A Coruña, José Manuel Lage, respondió este jueves en la sesión del pleno en el apartado de preguntas orales sobre los planes de inversión en infraestructuras aeroportuarias y la ampliación de la terminal de Alvedro.

Lage destacó que el gobierno trabaja de manera "rigurosa y planificada" para mejorar los equipamientos de la ciudad, y confirmó que en 2027-2028 será necesario acometer la ampliación de la terminal, una intervención que permitirá duplicar el área de embarque y modernizar las instalaciones para atender la creciente demanda de pasajeros.

"Hay una diferencia entre hablar con cifras o hablar por hablar. Nosotros trabajamos con rigor y estamos al tanto de todos los asuntos, y esta ampliación será una realidad", aseguró el portavoz.

El edil señaló que las gestiones y la planificación llevadas a cabo por el gobierno municipal hacen que no haya duda de que se cumplirá la necesidad de expansión de la infraestructura, una obra que forma parte de un plan de inversión global superior a 50 millones de euros, parte de los cuales se destinarán directamente a la mejora y ampliación de la terminal de Alvedro.

De hecho, insistió en que DORA "contemplará la ampliación de la terminal de Alvedro".

El portavoz del PP, Miguel Lorenzo, cuestionó el trabajo del ejecutivo local en este sentido y tildó de "sueño" muchas de las afirmaciones hechas por Lage Tuñas. Criticó el servicio de tren, del que se confesó "usuario" por sus continuos retrasos y problemas, como "quedarse en un túnel más de 20 minutos a oscuras".