Galicia se suma al Día Mundial del Guía de Turismo con visitas gratuitas: ciudades y horas

Este sábado, día 21 de febrero, se celebra el Día Mundial del Guía de Turismo, una jornada dedicada a reconocer la labor de los profesionales que interpretan, explican y dan sentido al patrimonio cultural y natural de los destinos. En Galicia, la conmemoración volverá a tener un marcado carácter participativo y solidario.

La Asociación Profesional de Guías de Turismo de Galicia (APIT-Galicia) ha invitado a la ciudadanía a sumarse un año más a esta celebración, que se desarrollará durante toda la jornada con visitas guiadas gratuitas en múltiples puntos del territorio gallego.

Bajo el lema "Dando sentido ao destino", el colectivo quiere poner en valor su papel como embajadores y embajadoras del territorio, destacando la importancia de la interpretación profesional del patrimonio para enriquecer la experiencia de quienes visitan y habitan Galicia. La iniciativa también tendrá visibilidad en redes sociales a través del hashtag #ITGDay.

Ciudades, horarios y puntos de encuentro

Las visitas se desarrollarán el sábado 21 de febrero en las siguientes localidades:

Padrón - 17:00 horas. Oficina de Turismo. Recorrido: Casco histórico de Padrón. Ourense - 12:00 horas. Xardíns do Padre Feijóo (Rúa Cruz Vermella). Recorrido: Persoeiros de Ourense. Lugo - 17:00 horas. Soportales del Concello. Recorrido: Tesoros romanos de Lugo. Vigo - 11:00 horas. Estatua de El Salto (frente a A Laxe). Santiago de Compostela - 12:00 horas. Praza de Praterías. Compostela contada e A muller na historia de Compostela. Santiago de Compostela - 17:00 horas. Praza de Praterías. Compostela contada e Lendas de Santiago e o Camiño. Pontevedra - 11:30 horas. Praza de España. Recorrido: Historia, lendas e un brindis. A Coruña -11:30 horas. Praza de María Pita. Recorrido: A Coruña histórica.

Una invitación abierta a la ciudadanía

Desde APIT-Galicia animan a vecinos y visitantes a participar en estas rutas gratuitas, concebidas no solo como una actividad cultural, sino también como una oportunidad para redescubrir el patrimonio gallego de la mano de profesionales acreditados.