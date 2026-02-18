Aeropuerto de Lavacolla, en Santiago de Compostela.

Desviados dos vuelos con destino a Santiago a causa de las fuertes rachas de viento

Se trata de un vuelo procedente de Gran Canaria y otro de Valencia que no pudieron aterrizar en Lavacolla por la nueva borrasca 'Pedro'. Sí lo hicieron en Oviedo y Madrid, respectivamente

La nueva borrasca, 'Pedro', que ha entrado en la comunidad de Galicia está dejando abundantes lluvias, vientos y fuertes rachas de viento en Santiago de Compostela. Por esto último, dos vuelos que previsiblemente debían aterrizar en Lavacolla, han tenido que ser desviados.

El primero salía a las 8:30 horas desde el aeropuerto de Gran Canaria, con la llegada prevista a la capital gallega cerca de las 11 horas. Sin embargo, el vuelo, operado por Vueling, ha tenido que ser desviado al aeropuerto de Oviedo, llegando cerca de las 12:00 horas.

El segundo vuelo desviado se trata de uno de la compañía de Ryanair, que salió del aeropuerto de Valencia a las 8:55 horas y que tenía previsto llegar a Lavacolla a las 10:00 horas. Debido a las fuertes rachas de viento, el vuelo tuvo que ser desviado al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid - Barajas y llegando pasadas las 11:30 horas.