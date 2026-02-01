El cierre del aeropuerto de Santiago preocupa al sector turístico: "Habrá pérdidas económicas importantes"

"Uf, ni idea", "Ojalá saberlo" o encogerse de hombros, son algunas de las respuestas que dan algunos hosteleros o dependientes a la hora de preguntarles cómo afrontan el cierre durante más de un mes del aeropuerto de Santiago - Rosalía de Castro, donde la incertidumbre y la preocupación ganan cada vez más espacio entre los sectores hoteleros o turísticos de la ciudad.

En concreto, la terminal compostelana permanecerá cerrada desde el 23 de abril hasta el 27 de mayo, semanas durante las cuales los aeropuertos de A Coruña y Vigo asumirán algunos vuelos. De hecho, las obras ya dieron comienzo el pasado 13 de enero, pero en horario nocturno, entre las 23:30 horas y las 5:30 horas de la madrugada, por lo que no supuso ninguna alteración en el tráfico aéreo del aeropuerto de la capital gallega.

Sin embargo, el cierre de la terminal supondrá pérdidas económicas para los sectores más turísticos de la ciudad, como hoteles, restaurantes o tiendas de recuerdos. En una tienda de souvernis, próxima a la Catedral, comentan que no saben muy bien cómo les repercutirá. "Está claro que vamos a vender muchísimo menos, porque mayo además es uno de los meses que más turistas atendemos" señalan.

"Estamos un poco preocupados" admiten, aunque también ven "necesarias" las obras de mejora. "No solo lo van a utilizar los turistas para venir a Santiago, también nosotros, la gente de Santiago, o de otros sitios de Galicia, que nos beneficiaremos de esta obra". "¡Nosotros también viajamos!", comentan una de sus compañeras entre risas.

La misma preocupación ven desde la agencia de viaje Galicia Travels, "esas fechas son centrales del año para los viajeros". "Entendemos que por condiciones técnicas y ambientales tiene seguramente lógica, pero es obvio que repercutirá muy negativamente en el sector turístico en la ciudad", y añaden que "estamos hablando de un sector muy importante en general para nuestra economía local y vaso comunicante con muchos otros".

Con este cierre, la agencia cree que "habrá pérdidas económicas importantes, y no solo para el mundo del turismo". "No podemos a día de hoy evaluarlas, pero seguramente serán importantes", aseguran.

Además, comentan que no han recibido ninguna comunicación oficial ni extraoficial por parte del ayuntamiento o Aena, "estaría bien que se explicase el proceso de cierre y los condicionamientos técnicos que hacen que sea preciso hacerlo en las fechas conocidas".

Preocupantes datos de reserva para 2026

Desde la Unión Hotelera de Compostela explican que ven necesaria la obra, "entendemos que eso deba ser hecho". "El aeropuerto no se puede cerrar en pleno invierno, lo cual sería mejor a nivel operativo, pero el tiempo atmosférico es importante para el arreglo de las pistas", señala el portavoz, José Antonio Liñares.

Como explica, mayo es un mes "absolutamente cañón para el turismo internacional" en donde el año pasado, durante ese mes se recibió cerca de 100.000 turistas extranjeros según los datos del INE, y convertía a Santiago en el primer destino turístico de Galicia durante los seis primeros meses del año.

Pero, para él, el problema no solo radica en el propio cierre del aeropuerto, sino en "varias cosas negativas". "Por un lado, la huida de algunas compañías aéreas importantes, el caso de Ryanair, la pérdida de vuelos, y todo esto sumado a una caída en la demanda que sí estamos notando en la Unión Hotelera", afirma. El cierre lo consideran "daniño", pero "inevitable y necesario".

Ante el anuncio de nuevos vuelos internacionales que conectarán la capital gallega con ciudades como Nueva York o Ámsterdam, desde la entidad lo valoran "muy positivamente" el trabajo que están haciendo "los responsables de Turismo de Santiago" para tratar de "neutralizar" esa huida de Ryanair.

En concreto, el vuelo directo a Nueva York lo ven "fundamental" por el turismo norteamericano, estadounidense o canadiense que visita Santiago, "después de españoles es lo que más tenemos". "Es un cliente y un viajero de estupendo perfil para visitar Santiago. Tiene mucho poder adquisitivo y se alojan en los mejores hoteles", añade.

Sin embargo, el portavoz señala que los datos de reservas para el año 2026 están por debajo de los de 2025 y de 2024 por lo que "la situación se torna un poco preocupante". Menciona haber escuchado a un hostelero de la ciudad en un medio decir que este mes de enero le había recordado a los números de la pandemia, con las calles vacías y sin gente.

"Nosotros en los hoteles también notamos un poco lo mismo. Hay muchísimos hoteles cerrados en enero por falta de clientela y por falta de rentabilidad, como 80 más o menos. Y los que están abiertos, están con una ocupación muy baja", explica.

El portavoz señala que se trata "una economía circular" y "transversal". "Esto ayuda a muchísima gente, no solo a los que viven directamente del turismo, como pueden ser los hoteles o los restaurantes, sino también al transporte, a los taxis, al comercio o a la alimentación", ha señalado.

Desde Unión Hotelera señalan que, tras este "amargo" 2026, dará lugar a un nuevo Año Santo, el Xacobeo 2027, y por el que se tiene que "crear sinergias entre todos los que nos dedicamos a esto", como los hoteles, los restaurantes, los taxis, el Concello, la Xunta de Galicia, la Deputación o la Catedral. "En algún momento habría que devolver a Compostela su brillo, porque es una ciudad que ahora mismo está un poco tristona", lamenta José Antonio Liñares.