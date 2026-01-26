Galicia estabiliza su atractivo turístico con leves aumentos de viajeros y pernoctaciones

Hotel NH Finisterre e instalaciones de La Solana en A Coruña. Quincemil

Galicia mantuvo en 2025 su atracción turística de manera estable. La comunidad registró, según datos que publica este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE), un 1,8% más de viajeros y un 0,3% más de pernoctaciones en establecimientos hoteleros.

El aumento de las estancias en hoteles y otros alojamientos fue en Galicia inferior a las del conjunto del país, que el año pasado crecieron un 1%, hasta más de 366 millones. En la comunidad gallega el incremento del 0,3% corresponde a un salto de 9.817.780 a 9.845.824 pernoctaciones.

Respecto al número de viajeros, en Galicia se registraron 5,35 millones que eligieron hospedarse a lo largo del año, de acuerdo con la última Encuesta de Ocupación Hotelera que recoge el INE.

Los meses de junio, julio, agosto y septiembre superaron el millón de pernoctaciones (1,62 millones en agosto), mientras que los tres primeros meses tuvieron el número más bajo sin llegar al medio millón.

Evolución nacional

Los 366,7 millones de pernoctaciones registradas en todo el país durante 2025 representan un nuevo máximo histórico, según el INE, que sitúa la facturación media diaria por habitación en casi 128 euros.

Las estancias en hoteles realizadas por viajeros residentes en España retrocedieron un 0,2% en 2025, mientras que las de los no residentes se incrementaron un 1,6% en comparación con el año anterior.

Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana fueron los destinos principales de los residentes en España, con tasas de variación en el número de pernoctaciones del 0,1%, 1,2% y -1,7%, respectivamente.

El principal destino elegido por los extranjeros fue Canarias, con un 26% del total de pernoctaciones. En esta comunidad el volumen fue similar al de 2024. Los siguientes destinos fueron Baleares y Cataluña.

Los viajeros de Reino Unido y Alemania realizaron 103,6 millones de pernoctaciones, el 42,3% del total de no residentes. Las de los primeros aumentaron un 3,4%, las de los segundos bajaron un 3,4%.

Por lo que se refiere a los precios, la tasa anual del Índice de Precios Hoteleros subió de media un 5,1% en 2025, lo que supuso 1,9 puntos menos que en 2024.

La facturación media diaria de los hoteles por cada habitación ocupada fue de 127,7 euros. El ingreso medio diario por habitación disponible alcanzó los 89,7 euros de media.