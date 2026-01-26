A Coruña, presente en Madrid Fusión 2026 como referente gastronómico atlántico

A Coruña vuelve a situarse en el escaparate gastronómico internacional con su participación en Madrid Fusión 2026, el congreso de gastronomía más importante del Estado, que se celebra desde este lunes y hasta el miércoles 28 de enero en IFEMA Madrid.

Tanto el Ayuntamiento de A Coruña, a través del Consorcio de Turismo y Congresos, como la Diputación de A Coruña están presentes en esta cita clave para el sector, mostrando la potencia, diversidad y calidad de la despensa coruñesa.

El Consorcio de Turismo participa un año más con un stand propio dentro del espacio de destinos gastronómicos de Saborea España, donde A Coruña desarrolla a lo largo de las tres jornadas un completo programa de showcookings, talleres, catas comentadas y degustaciones.

El objetivo es consolidar el posicionamiento de la ciudad como destino turístico gastronómico de referencia, poniendo en valor la riqueza de su despensa atlántica y el talento de su sector hostelero y productor.

La propuesta culinaria está liderada por Daniel Cárdaba, chef ejecutivo del Grupo Amicalia y responsable del restaurante A Mundiña, y Fernando Estévez, del restaurante Arraigo, acompañados por el cocinero Diego Hernán. Juntos ofrecen elaboraciones que reinterpretan el recetario gallego desde una mirada contemporánea, siempre con respeto absoluto al producto.

Entre las preparaciones que pueden degustar congresistas, agencias de viajes y medios especializados figuran propuestas como Bocadillo de cigala, Polbo, da tradición á modernidade, Empanadillas al vapor de porco celta con dulce de manzana y salsa de bosque atlántico, Caballa curada con escabeche de pimiento de Padrón, Tartar de bonito, Vieira, Brioche de gallo celta, Raviolis de lacón con grelos o Mejillón confitado en aceite suave con ajo y laurel. Estas presentaciones sirven también para promocionar eventos gastronómicos consolidados de la ciudad como Lacónicas, las Xornadas do Bonito o Picadillo, el concurso de tapas más antiguo de Galicia.

La presencia coruñesa se completa con una amplia muestra de dulces, conservas, empanadas, quesos, panes, vinos y vermús, siempre con el foco puesto en la materia prima de calidad y el talento profesional.

En esta edición participan más de una veintena de empresas y productores coruñeses, entre ellos la Lonxa da Coruña (Peixe da Lonxa da Coruña), Bonilla a la Vista, Café Aruba, Infusións Orballo, Queserías do Eume, Conservas A Pureza, Ay! Carmen Conservas, Adegas Rilo o Vermut Lodeiros, entre muchos otros.

"El mayor escaparate profesional del Estado"

De forma paralela, la Diputación de A Coruña inició este lunes su participación en Madrid Fusión con una intensa primera jornada en su espacio expositivo del pabellón 14, bajo el lema 'A paisaxe que sabe'. El vicepresidente y diputado de Promoción Económica, Xosé Regueira, destacó la importancia de mantener la presencia por cuarto año consecutivo en "el mayor escaparate profesional del Estado", donde está representada toda la cadena de valor de la gastronomía de la provincia.

La jornada estuvo marcada por la gran expectación del público, con largas colas en algunas de las demostraciones y degustaciones. El protagonismo recayó en productos "de primera calidad, tratados con el máximo mimo y conocimiento por profesionales expertos", según subrayó Regueira.

El programa incluyó la presentación de las Gallegas de Nata da Coruña, la fabada gallega de La Despensa D’Lujo de Coristanco, elaborada con compango de porco celta y acompañada de pan de broa de millo corvo, así como la ventresca de bonito del norte de La Conserveira, preparada con mantequilla de Galmesán, destacando la colaboración entre productores y el aprovechamiento culinario de subproductos.

La cocina en directo tuvo un papel central con la participación de Fabián Mouzo y Lara Alvarellos, del restaurante O Camiño Fala de Mazaricos, que elaboraron callos al estilo de Carnés y albóndigas de atún en salsa verde, agotando las raciones disponibles en pocos minutos. Ambos reivindicaron la cocina tradicional "de abuela" como la mejor forma de tratar los excelentes productos de la tierra y del Atlántico, al que definieron como una despensa "de lujo".

La jornada se completó con un relatorio y cata a cargo del formador y catador Alejandro Paadín, centrado en la Indicación Geográfica Protegida Betanzos, abordando el concepto de terroir y la singularidad vitivinícola de la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo.

Con esta presencia conjunta en Madrid Fusión 2026, A Coruña ciudad y provincia refuerzan su apuesta estratégica por la gastronomía como motor de promoción turística y económica, basada en la autenticidad, la sostenibilidad, el producto local y la identidad atlántica del territorio.