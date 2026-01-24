Confirmado por la Xunta: los 143 mejores lugares de Galicia para ver el gran eclipse de Sol del 12 de agosto

En el verano de 2026, Galicia será testigo de un fenómeno astronómico de extraordinaria belleza. El 12 de agosto tendrá lugar un eclipse solar total visible desde más de un centenar de municipios gallegos, tal y como ha confirmado la Xunta de Galicia.

Desde Estaca de Bares hasta la comarca del Valdeorras, en Ourense, y a lo largo de 143 municipios gallegos, el gran eclipse del próximo 12 de agosto se convierte en el gran protagonista de la oferta turística de Galicia.

Mejores localizaciones para el gran eclipse de Sol de 2026

Imagen de archivo de un eclipse de sol. Jarvin Hernandez – Shutterstock

La cuenta atrás ya ha comenzado: Galicia vivirá el 12 de agosto un momento histórico como territorio privilegiado para su contemplación, ya que el 45,6% de la región podrá disfrutar de este espectacular fenómeno en todo su esplendor.

El Ejecutivo autonómico ha calificado a la comunidad como "la puerta de entrada" para la observación de este fenómeno. Por ello, ha constituido una comisión interdepartamental encargada de preparar y coordinar las actuaciones vinculadas a la observación del eclipse.

2026 trae consigo el primer eclipse total de Sol visible desde Galicia en más de un siglo. La franja de totalidad de este eclipse cruzará la región de oeste a este y pasará por un total de 143 localidades; es decir, será visible en el 45,6% de la Comunidad.

El eclipse sucederá al final de la tarde y hacia el atardecer, con el Sol bajo el horizonte. Como referencia, en A Coruña, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) indica que el eclipse comenzará a las 19:31 horas, tendrá su máximo a las 20:28 horas y finalizará a las 21:22 horas, antes de la puesta de sol.

A Coruña vivirá un eclipse total de Sol, al igual que muchos municipios del área metropolitana y del norte y el interior de la provincia, mientras que en el suroeste y en algunas zonas costeras el fenómeno podría observarse de forma parcial.

<script type="text/javascript">window.addEventListener("message",function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r,i=0;r=e[i];i++)if(r.contentWindow===a.source){var d=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";r.style.height=d}}});</script>

No obstante, a pesar de las buenas condiciones en A Coruña, Lugo será la provincia gallega con mayor presencia de la franja de totalidad, ya que la mayor parte de su territorio, incluida la capital, quedará dentro de la zona de eclipse total.

<script type="text/javascript">window.addEventListener("message",function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r,i=0;r=e[i];i++)if(r.contentWindow===a.source){var d=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";r.style.height=d}}});</script>

En cuanto a Ourense, será una provincia "de contrastes": el eclipse será mayoritariamente parcial.

<script type="text/javascript">window.addEventListener("message",function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r,i=0;r=e[i];i++)if(r.contentWindow===a.source){var d=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";r.style.height=d}}});</script>

En último lugar, en Pontevedra también predominará la parcialidad, con totalidad solo en municipios concretos del interior: Agolada, Rodeiro y Vila de Cruces.

<script type="text/javascript">window.addEventListener("message",function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r,i=0;r=e[i];i++)if(r.contentWindow===a.source){var d=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";r.style.height=d}}});</script>

Galicia, "la puerta de entrada" del eclipse de Sol

Teniendo en cuenta que Galicia será una de las mejores localizaciones para observar el eclipse de Sol del verano, la Xunta ha constituido una comisión interdepartamental encargada de preparar y coordinar las actuaciones vinculadas a la observación del fenómeno del 12 de agosto.

En el ámbito turístico, Turismo de Galicia ha activado un espacio específico en su página web dedicado al eclipse, mientras que la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático aportará previsiones meteorológicas detalladas a través de MeteoGalicia.

Se organizarán, además, jornadas formativas en espacios como el Parque Nacional de las Illas Atlánticas. Por su parte, Educación coordinará acciones de divulgación científica, especialmente en el ámbito escolar.

Eclipse de Sol 2026: ¿qué es y cómo observarlo?

El eclipse de Sol ocurrirá el 12 de agosto de 2026 y será visible en 143 municipios de Galicia. Pero... ¿qué es un eclipse de Sol?, te estarás preguntando.

Pues bien, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) define este concepto como "el fenómeno astronómico que se produce cuando la Luna oculta total o parcialmente el Sol visto desde la Tierra".

Y añade: "Desde el punto de vista del observador, los eclipses de Sol se clasifican en: totales, anuales y parciales. Dicho observador dirá que ha visto un eclipse total cuando ve la Luna cubrir enteramente el disco del Sol".

El eclipse de Sol del 12 de agosto se verá de forma total en municipios como A Coruña, Lugo, A Pobra de Trives (Ourense) y Agolada (Pontevedra).

Para observarlo se recomienda utilizar protección adecuada, ya que si se mira directamente al Sol se pueden producir lesiones oculares.

Tras el eclipse de agosto de 2026, el siguiente eclipse solar visible como total en España tendrá lugar el 2 de agosto de 2027, seguido de otro anular el 26 de enero de 2028. "No será posible observar otro eclipse solar total desde España hasta 2053", señala el IGN