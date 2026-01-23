Las Mariñas Coruñesas apuestan por la sostenibilidad como reclamo: "Otro turismo es posible"

Las Mariñas Coruñesas tienen su propuesta turística clara: un modelo desestacionalizado que se basa en la sostenibilidad y en la naturaleza. La Reserva presentó este viernes en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) su campaña O noso corazón verde en la que las empresas certificadas son las protagonistas. Para este año, el eclipse solar y la nueva base náutica son algunas de las novedades, en un momento en el que el destino quiere consolidarse como el primero de Galicia certificado en el Club de Ecoturismo de España.

En Madrid, el presidente de la Reserva, José Antonio Santiso, expuso los grandes ejes para este año, al que calificó de "especialmente importante porque consolidaremos proyectos, activaremos nuevas líneas de trabajo y reforzaremos nuestra visibilidad exterior".

El plan de ecoturismo náutico y las propuestas como Destino Starlight serán hitos durante el 2026, avanzó.

Ecoturismo náutico

En los próximos meses, previsiblemente en primavera, se inaugurará la primera Base de Actividades Ecoturísticas de la Reserva, un complejo que estará situado en Betanzos a orillas del Mandeo, uno de los principales ríos que vertebra el territorio desde su nacimiento hasta su desembocadura. La intención de la Reserva es que este punto se convierta en una referencia para actividades ecoturísticas vinculadas al ámbito náutico.

Aquí también se llevarán a cabo actividades de educación ambiental y sensibilización y conservación, además de investigación y ocio.

Santiso destacó al respecto que "esta infraestructura representa un paso decisivo en la consolidación de nuestro modelo de destino, dotándolo de herramientas reales que nos permitan crecer sin perder identidad, y todo ello, bajo la estrategia de nuestro Plan de Sostenibilidad Turística".

Destino Starlight

Como Destino Starlight, los territorios de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas serán uno de los puntos privilegiados para presenciar el eclipse solar del 12 de agosto.

Así, la asociación organizará talleres y jornadas divulgativas, además de menús starlight en restaurantes de la Biosfera y nuevas experiencias ecoturísticas diseñadas específicamente para la observación del firmamento, ya desde los meses previos a la fecha del eclipse.

Corazón verde

La campaña de este año gira en torno al lema O noso corazón verde, un proyecto que busca visibilizar las 114 empresas de

la Marca de Calidad y a las experiencias de ecoturismo ya certificadas. La campaña pone el foco en desestacionalizar el turismo con un patrimonio natural y cultural vivo los 365 días del año.

Así, el "corazón verde" de las Mariñas Coruñesas se convierte en la esencia del territorio, tanto por su paisaje como por sus personas.

En la presentación también intervino el director xeral de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, que calificó a Mariñas Coruñesas de “ejemplo” por su trabajo para conjugar el turismo con la sostenibilidad. Destacó las buenas cifras de visitantes, situándose como el segundo geodestino gallego que más crece, con un 13% más de visitantes.

Merelles apuntó que el aumento es especialmente significativo a nivel de turistas con procedencia internacional. El director hizo hincapié en la importancia de lograr esta identidad como reserva a pocos kilómetros de una gran ciudad.

Finalmente, Santiso puso en valor la Bolsa de Proyectos de Compensación de Huella de Carbono. Se trata de una herramienta de gestión pionera donde administraciones, empresas y particulares pueden invertir en la mejora paisajística y medioambiental del territorio, fortaleciendo el modelo de ecoturismo como motor de regeneración natural.

“Somos un ejemplo de que otro turismo es posible. Un turismo que cuida, que escucha y que construye futuro. Y queremos seguir siéndolo”, concluyó.