Lugo presume de turismo de naturaleza de la mano del director Oliver Laxe. Provincia de Lugo

Lugo presume de paisajes en su nueva campaña turística presentada este viernes en la Feria Internacional de Turismo (Fitur). Bajo el lema Provincia de Lugo. Reserva Natural, la Deputación provincial mostró su estrategia de promoción con el director Oliver Laxe como colaborador.

El cineasta —cuya película Sirât suma dos nominaciones a los Oscar 2026— forma parte de Asociación SER, un colectivo cultural y ambientalista de los Ancares. Junto a él estuvo también Martiño Cabana, en representación de la Asociación Galega de Custodia do Territorio con sede en la Casa das Insuas de Rábade.

Ambos fueron los embajadores de un territorio con identidad propia que ha marcado su forma de entender la vida.

El acto contó con David Vilares como presentador, que arrancó la exposición interpretando con una pandereta A Xota y A Muliñeira de Cela, dos piezas de música y baile tradicionales transmitidas por la tradición oral.

La presidenta de la Deputación de Lugo, Carmela López, fue la encargada de presentar la campaña de promoción turística, una iniciativa que apuesta por la riqueza natural del territorio lucense como eje de un modelo turístico sostenible, no masificado y vinculado al territorio.

López destacó que más del 80% de la superficie de la provincia está declarada Reserva, lo que es sinónimo de "un territorio coidado, diverso e auténtico; que é o que buscan hoxe as persoas cando viaxan". Entre los territorios que gestiona el ente provincial están Terras do Miño y Os Ancares Lucenses e Montes de Cerantes, Navia e Becerreá.

La primera de ellas es la única en toda la península que alberga una capital de provincia, Lugo, lo que para la presidenta provincial es una muestra de la integración del medio natural. Por otra parte, Ancares Lucenses celebra este año su 20 aniversario con la distinción Destino Turístico Starlight. Por eso, será un entorno privilegiado para ver el eclipse solar del 12 de agosto.

"Apostamos polas Reservas da Biosfera como espazos vivos, onde o desenvolvemento sostible constrúese desde o respecto e a identidade", continuó la presidenta.

Por todo ello, Lugo apuesta por un turismo "de dcalidade, de equilibrio co territorio e de compromiso cos seus habitantes" que además "conecta co que somos e posiciona a nosa provincia como un destino con personalidade propia e con futuro". Asimismo, el modelo se basa en la colaboración de concellos y asociaciones de las Reservas para la gestión de los territorios con el foco puesto en su conservación.

La campaña cuenta con un vídeo en el que se ve la diversidad paisajística de Lugo y su valor ecológico y vínculo con las personas que habitan y cuidan el territorio.

En él se pueden ver las zonas húmedas de Terra Chá, la contorna del Miño o aldeas como Piornedo.