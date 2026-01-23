Lugo ensalza su patrimonio en FITUR: "Con el Arde Lvcvs afianzamos su internacionalización"

Miembros de asociaciones participantes en el Arde Lvcvs rodean al alcalde de Lugo, Miguel Fernández, de pie en el centro.

"Lugo, un encontro coa historia". Galicia tiene distintos lemas para proyectar sus atractivos y el de Lugo para la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026 apela a su patrimonio para promocionar su potencial turístico. Con el protagonismo especial del Arde Lvcvs.

El alcalde de Lugo, Miguel Fernández, destacó este viernes en Fitur que la campaña turística de este año se vuelca en el patrimonio lucense "como eje principal", unido a "su riqueza paisajística, gastronómica y cultural".

La fiesta de recreación histórica Arde Lvcvs, entre el 18 y el 21 de junio, cumplirá este año 25 ediciones. "Con ella abrimos un proyecto con el que vamos a afianzar su internacionalización, no solo como una referencia en Europa de estas fiestas de recreación sino como un evento que constituye un espacio vivo de memoria y de proyección de la ciudad", destacó el alcalde.

"Lugo es una ciudad que tiene mucho que ofrecer y que descubrir", recalcó Fernández. "Tras estos 25 años, y una vez distinguida como Fiesta de Interés Turístico Internacional, quisimos subrayar una proyección que derriba fronteras, enseñando al mundo entero todo lo que se puede lograr con unión, con compromiso con la historia, con patrimonio y con cuidado a la promoción del pasado lucense".

El Arde Lvcvs fue el principal protagonista de la campaña turística de Lugo, cierre del vídeo promocional proyectado, que generó expectación y elogios. "Este vídeo servirá para hacer promoción de la fiesta y de la ciudad con otras acciones, como la presencia de Lugo en la Feria Internacional de Turismo BTL de Lisboa, o la celebración en Lugo de la Asamblea Nacional de la Asociación Española de Fiestas de Recreación Histórica, con asistencia de representantes de más de 60 eventos de este tipo", explicó el regidor.

En la presentación estuvieron representadas las asociaciones de recreación histórica que forman parte importante del Arde Lvcvs, con asistencia de los colectivos Saleciani Luci Augusti, Kertix, Senatus Lucus Augusti y Lugdunum, además del edil responsable de la fiesta, dependiente del área de Xuventude, Jorge Bustos.

Los patrimonios de la Humanidad

Miguel Fernández recordó además otros reclamos internacionales de Lugo, como los tres patrimonios de la Humanidad (la muralla, la catedral y el Camino Primitivo), que se suman a una celebración, el Arde Lvcvs, que "destila historia, arte, leyendas, antiguas civilizaciones, batallas, conquistas y mucha cultura".