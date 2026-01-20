A Coruña arranca su promoción turística para el año 2026 con el eclipse como principal atractivo

A Coruña ha arrancado este martes su promoción turística del 2026. Con un acto celebrado en la Casa del Lector, en el centro cultural Matadero de Madrid, el Consorcio de Turismo de la ciudad ha presumido de algunos de los principales atractivos turísticos de la ciudad.

Cultura de vivir se mantiene un año más como el reclamo de una ciudad que hace bandera de su historia, gastronomía, música, escenarios de película y ambiente cultural.

En Madrid, Lucía Veiga y Xosé A. Touriñán actuaron como maestros de ceremonia para presentar la campaña turística, que este año tiene el eclipse de sol del 12 de agosto como uno de sus principales atractivos.

Quien no estuvo presente esta tarde fue la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, que este martes se desplazó a Córdoba como vicepresidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias debido al accidente de tren de Adamuz. Mañana miércoles la regidora presentará en Fitur las principales líneas estratégicas para potenciar la ciudad como destino turístico.

Esta tarde, el evento comenzó con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del accidente.

Eclipse total

Este año, A Coruña tiene una gran novedad en sus atractivos turísticos con un eclipse solar que será histórico.

Esta será la primera vez desde 1959 en la que se podrá ver desde España un eclipse solar total. Esa vez solo fue visible desde las Islas Canarias, y en esta ocasión Galicia será uno de los puntos desde donde habrá mejor visibilidad. Todo comenzará a las 17:34 horas en el mar de Bering y terminará a las 21:58 horas en el Océano Atlántico.

En España cruzará de oeste a este pasando por capitales de provincias desde Palma hasta A Coruña. Aquí el eclipse comenzará sobre las 19:30 horas con su máximo a las 20:28 horas, en una fecha que coincide justo con las Fiestas de María Pita.

Además del propio eclipse, la ciudad de A Coruña organizará diversas actividades en las semanas previas. En el espacio en Madrid, una Torre de Hércules bajo un cielo estrellado daba la bienvenida a los invitados.

Los asistentes también pudieron vivir un adelanto del eclipse en formato virtual. En la pantalla, y con un juego de luces en el recinto, una cuenta atrás desde la fecha de hoy hasta el 12 de agosto recreó lo que coruñeses y turistas podrán presenciar en unos meses.

Sobre el escenario, Veiga y Touriñán hicieron un repaso en clave de humor de las principales señas de identidad de la ciudad. Partiendo de la mítica frase Vivir na Coruña que bonito é, los dos cómicos presumieron de ciudad, de sus costumbres y de sus monumentos.

El paseo marítimo —de longitud discutida—, la comida, la noche coruñesa o el deporte fueron algunos de los temas que mencionaron. También el Dépor. "El Dépor es bonito depende del año", bromeó Touriñán, que agradeció que Madrid cediera un espacio en Matadero a la ciudad, en un guiño a la playa coruñesa.

Veiga y Touriñán también presumieron del atractivo de la ciudad para ser sede de grandes rodajes. Lucía Veiga es, además, presidenta de la Academia Galega do Audiovisual y ambos pusieron en valor el Coruña Estudio Inmersivo, unas instalaciones pioneras en la industria. Todo ello delante de imágenes que se sucedían de la ciudad como sus icónicas galerías para hacer frente a la morriña, como señaló Veiga. "Necesito las imágenes para no echar de menos la ciudad", admitió la coruñesa.

El audiovisual también estuvo presente en el propio recinto. En el espacio de Matadero se instaló un Scan Me Now, como el que se pudo ver en Mundos Digitales y en las exposiciones de Viñetas desde o Atlántico el pasado verano. Aquí los asistentes se pueden fotografías con imágenes en 3D y 360 con el eclipse solar.

Los cómicos y actores Lucía Veiga y Xosé A. Touriñán con los artistas Carlos Ares, Beigut y Micaela. Concello de A Coruña

Para el estreno del corto promocional Coruña Vadis, en el que Javier Veiga se pone de nuevo delante y detrás de las cámaras, habrá que esperar. La ciudad ha decidido esperar unos días para presentarlo, en señal de respeto a las personas fallecidas y heridas en el accidente de tren de Adamuz.

El acto celebrado esta tarde en Madrid contó además con una actuación musical de Carlos Ares que interpretó algunos de sus temas más conocidos delante de unas imágenes de A Coruña como la playa del Orzán o la Torre de Hércules.

"Es la ciudad en la que me crié y la mejor ciudad del mundo", subrayó el artista acompañado por Begut y Micaela, antes de agradecer que esta oportunidad le haga sentir "más coruñés".

El evento concluyó con una degustación de gastronomía gallega con una selección de cocineros del grupo Coruña Cociña: Koke Trigo, José Mago, Antonio Amenedo, Pablo Gallego, Javier Freijeiro, Moncho Bargo, Pablo Morales. Con ellos estuvo la Pulpeira de Melide.