Xosé Manuel Merelles: "Queremos proyectar una Galicia turística diversa, auténtica y de calidad"

Galicia cerró 2025 como un año de récords turísticos. ¿La clave? El director de Turismo, Xosé Manuel Merelles, lo tiene claro: "Galicia es una marca turística consolidada". A ello se suma el tirón del Camino de Santiago y, por supuesto, el atractivo cultural y social. Sin olvidarnos de la gastronomía. Atractivos todos ellos que están detrás del notable crecimiento del mercado internacional.

El director de Turismo de la Xunta, Xosé Manuel Merelles, destaca la preparación del Xacobeo 2027, cuya imagen presentará en Fitur, la gran feria de turismo que se celebra la próxima semana en Madrid. Feria en la que proyectarán su oferta bajo la marca Galicia Calidade, con foco en el eclipse total y el producto Top Secret de rincones desconocidos,entre muchos otros aspectos.

2025 ha sido un año de récords para el turismo gallego. ¿Dónde ha estado la clave?

La clave es que Galicia es una marca turística consolidada, con el Camino de Santiago como gran elemento diferencial. El atractivo cultural, social y la gastronomía también influyen.

¿Qué rincón de Galicia ha sorprendido más por su crecimiento o por la respuesta del público este año?

Estamos muy orgullosos de todas las políticas e iniciativas llevadas a cabo para el fomento del turismo, pero quizá podemos decir que Terra Chá, en el centro de Lugo, es el que más ha crecido.

En cuanto a procedencia de turistas en 2025, ¿algún indicador diferenciador este año?

Nuestra trayectoria pasa por diversificar, desestacionalizar y, por supuesto, internacionalizar nuestro destino. El mercado internacional creció un 3,4% en general, y en concreto el mercado norteamericano, con más de 250.000 visitantes, aumentó un 10%; y el Reino Unido, con casi 110.000, creció un 15%. Dentro del mercado nacional, destaca el crecimiento de los turistas procedentes de la Comunidad Valenciana, con un 9,7%, y del País Vasco, con un 6,3%.

¿Qué asignatura quedó pendiente en 2025?

Sí, pues fundamentalmente no poder poner en marcha las exenciones fiscales para empresas que quieran colaborar con Xacobeo 2027 y todo fue por culpa del Gobierno central que no fue quien de aprobar antes de que terminase el año 2024 que el Xacobeo fuese un acontecimiento de especial interés y que las empresas pudiesen ya desgravar desde el uno de enero de 2025. Este retraso nos hizo casi perder un año y las empresas podrán comenzar ahora en el inicio del año a colaborar con nosotros para que el Xacobeo pueda tener el mejor programa posible.

¿Qué Galicia turística quiere proyectar en 2026?

Queremos proyectar una Galicia turística diversa, auténtica y de calidad en sus servicios. Y para ello, tenemos la marca más idónea que es Galicia Calidade, que va a ser la marca país en la que, además del turismo, pues estarán integradas las mejores acciones que se llevan a cabo para la promoción de Galicia y todo lo que pueda transmitir la mejor imagen de nuestro territorio.

Se habla mucho de sostenibilidad, pero ¿cómo se traduce eso en la práctica?

Pues fundamentalmente la inversión de 130 millones de euros de los fondos Next Generation, que es lo que ha invertido la comunidad autónoma de Galicia de cara a mejorar y ordenar su oferta y los servicios, tratando de que la sostenibilidad abarque el ámbito económico, social y, por supuesto, el ambiental.

Galicia aprobó en el año 2024 la estrategia 2030, en la que todas las consellerías de la Xunta van a invertir alrededor de 1000 millones de euros hasta el 2030 y más del 70 por ciento de las acciones van encaminadas a este objetivo.

El Camino sigue siendo la gran joya, pero también un reto logístico y cultural. ¿Cómo se evita que pierda su esencia frente al turismo masivo?

Pues transmitiendo sus valores fundamentales y su esencia, trabajando con asociaciones de peregrinos y ayuntamientos y otras instituciones; y manteniendo los caminos y todas las instalaciones que giran alrededor de las peregrinaciones a Santiago en perfecto estado. Pero es fundamental mantener ese espíritu de hospitalidad, de acogida y solidaridad que emana desde el Camino de Santiago desde hace siglos.

La gran cita con el turismo, Fitur, se celebra la próxima semana: ¿qué va a contar Galicia este año en Madrid?

Bajo el paraguas de Galicia Calidade, que es la gran marca país que cobija todo aquello que transmite lo bueno que se hace en Galicia, estará presente, por supuesto el turismo. Falta menos de un año para Xacobeo 2027, así que vamos a proyectar esa imagen del Camino de Santiago y de este Xacobeo. Vamos a hablar también de uno de los acontecimientos más importantes que se va a producir en Galicia y en parte de España, que es el eclipse total. Queremos transmitir que Galicia es el primer territorio en el que se va a ver el eclipse y que en algunas zonas de nuestro territorio se verá en condiciones óptimas. Galicia es un destino muy importante para poder observar este fenómeno astronómico.

Destacar también que esas 50 presentaciones que se van a producir en el stand de Galicia, relacionadas con todos los destinos que conforman la marca Galicia Galicia, tanto como destinos, productos turísticos y otras actividades relacionadas con el turismo.

Una de esas presentaciones, precisamente, abordará los conciertos do Xacobeo, una gran cita musical que posiciona a Galicia en el mapa. ¿Habrá alguna novedad para este año?

Sí, el año pasado, en el 2025, Galicia acogió más de 180 festivales y conciertos dentro de la programación "Concertos do Xacobeo". Fue el año en el que más actividades se programaron y pudieron participar en estas actuaciones más de un millón y medio de personas como público. En el 2026 esperamos repetir este modelo y que podamos atraer más público y seguir siendo el destino de España más especializado en el turismo de festivales. Seguir así siendo un polo de atracción en este ámbito.

En la programación hay una presentación Top Secret.

La verdad es que el nombre ha sido muy acertado. Con aquellos lugares y manifestaciones culturales menos conocidas hemos elaborado un producto turístico llamado Top Secret, que engloba distintos apartados: El lenguaje de las piedras, toda esa riqueza de rocas que existen en el territorio, que a veces presentan formas humanas o de objetos; las huellas celtas, que constituyen nuestro pasado; ecos de la memoria, donde recogemos la biografía de personalidades -algunas históricas y otras mitológicas- que han contribuido a construir la esencia de Galicia; y otros apartados que, aunque parezca increíble, revelan crónicas extraordinarias que también han conformado nuestro acervo cultural. Por supuesto, incluye además Naturaleza mágica, con lugares donde la naturaleza gallega conforma momentos y elementos únicos, no siempre conocidos por el gran público.

"La Xunta de Galicia no cree que haya que generalizar una tasa turística en Galicia porque es un mercado turístico que todavía está en expansión y necesita consolidarse"

Si hablamos de turismo, no podemos dejar de mencionar las tasas turísticas ya implantadas en ciudades como A Coruña y Santiago. ¿Qué opina? ¿Cree que este tipo de tasas perjudicarán al turismo? ¿Cree que hay otras herramienta a aplicar que son preferibles?

Sí, aquí hay que decir que es la Xunta de Galicia quien a través de una ley que entró en vigor el 1 de enero de 2025 posibilitó que ayuntamientos de Galicia pudieran poner en marcha un impuesto turístico a las pernoctaciones. Ahora mismo son municipios de Santiago y A Coruña los que aplican recargos por alojamiento en establecimientos hoteleros. La Xunta no aplica ningún recargo y son los ayuntamientos quienes, libremente, a través de una tasa, pueden aplicar recargos de acuerdo con lo establecido en esta ley en cuanto a alojamientos turísticos. La Xunta de Galicia no cree que haya que generalizar una tasa turística en Galicia porque es un mercado turístico que todavía está en expansión y necesita consolidarse.

Nosotros estamos expectantes y queremos saber cómo evoluciona el turismo en A Coruña y Santiago, para ver en qué medida pueden afectar o beneficiar al turismo en estas ciudades. Pero sí es cierto que el espíritu de esta tasa y de este impuesto era que fuese debatido con el sector turístico y con la ciudadanía.En ambos casos vemos que ese debate o ese diálogo no parece que haya sido el mejor, porque en los dos casos el sector turístico hostelero ha recurrido esta tasa a los tribunales. También, en segundo lugar, que todo lo recaudado con la tasa, pues sea destinado a mejorar la actividad turística en los territorios en los que se aplica, y ahí también vamos a estar expectantes para ver a dónde va dirigido este dinero, que tiene que estar exclusivamente dirigido a la promoción o gestión del turismo.

En noviembre, Galicia registró una disminución en sus pernoctaciones hoteleras, mientras que en el resto del país incrementó. ¿A qué se debe? El sector lo achaca a la falta de vuelos.

Se trata de una bajada técnica, apenas perceptible en los establecimientos turísticos. Es cierto que ha bajado. Hay que tener en cuenta que donde más ha bajado es en los albergues, porque la peregrinación a Santiago disminuye y muchos albergues cierran - en Galicia hay 300 albergues privados y parte de ellos pues cierran-. En cuanto a las opiniones de que pueda influir la escasez de vuelos, es cierto que cuanto mejor conectado esté un destino con sus mercados emisores, mucho mejor.

El aeropuerto de Santiago permanecerá cerrado algo más de un mes. ¿Cómo cree que afectará esto a nivel turístico?

Tenemos la experiencia del cierre del aeropuerto de Vigo que permaneció cerrado en mayo de 2024 y el tráfico lo absorbió el de Vigo. El de Santiago permanecerá cerrado algo más de un mes, pero confiamos -y así nos lo ha transmitido el gestor del aeropuerto- que el tráfico puede ser asumido por los aeropuerto de Vigo y A Coruña sin que se produzca ningún desfase y que el turista pueda acceder a Galicia por avión.

Y siguiendo sobre aeropuertos, la coordinación de los tres aeródromos gallegos sigue siendo un tema de debate. ¿Por dónde pasa la solución?

Hay un Comité de Coordinación Aeroportuaria y, a finales del año pasado, se creó un grupo de trabajo para ver las posibilidades en cuanto a ampliación de vuelos en los tres aeropuertos. Este grupo de trabajo tendrá en breve algunas conclusiones que se transmitirán.

Desde luego, lo que debe existir es coordinación entre las tres terminales y entre las instituciones, teniendo en cuenta que los propietarios y gestores de los aeropuertos gallegos son AENA, y que es AENA quien debe liderar todo este proceso de coordinación. También hay que considerar que algunas compañías atribuyen a lo elevado de las tasas aeroportuarias su dificultad para operar en determinados aeropuertos, por lo que AENA debería prestar una atención especial a un territorio que cuenta con tres aeropuertos en un radio de 150 kilómetros, además de otro muy próximo en la frontera con Portugal, que compite con los anteriores. Deben coordinarse los tres aeropuertos sin competir entre ellos, como sí sucede ahora mismo.

"El bono turístico probablemente tenga continuidad a lo largo del 2026"

Se han lanzado varias ayudas para promocionar el turismo dentro de Galicia, con ayudas como el bono turístico o el Outuno Gastronómico. ¿Se repetirá el bono turístico este año?

El bono turístico nació en una época de crisis, como fue la pandemia, para recuperar y revitalizar el sector turístico, pero se ha convertido en uno de los productos estrella para afrontar la excepcionalidad del turismo en Galicia. Este año se han inyectado dos millones y medio de euros en los meses de septiembre y diciembre en el sector turístico gallego. Y hay que decir que se han consumido prácticamente todos los bonos que se han puesto en el mercado. La verdad es que es una iniciativa que llevamos repitiendo desde la pandemia y probablemente tenga continuidad a lo largo del 2026.

¿Qué le pediría al sector para seguir creciendo sin perder autenticidad?

Tenemos que seguir manteniendo la complicidad que siempre nos ha caracterizado entre la administración y el sector. Trabajando juntos y colaborando, lograremos alcanzar todos los objetivos que nos proponemos.