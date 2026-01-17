Inés Rey presentará la nueva estrategia turística de A Coruña en Fitur junto a Lucía Veiga y Touriñán

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, presentará esta semana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026 la nueva estrategia turística de A Coruña para este año. La regidora, estará acompañada por el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, y realizará dos exposiciones públicas: una en la Casa del Lector, en el centro cultural Matadero, el martes; y otra en el stand de Galicia en IFEMA, ya en el marco de Fitur.

Durante Fitur, la alcaldesa hará balance de los grandes hitos turísticos y culturales del último año en la ciudad, muy positivos en cuanto al turismo musical, con la mejor marca histórica en número de eventos en el Coliseum.

Además, en Matadero, acompañada por Lucía Veiga y Xosé A. Touriñán como maestros de ceremonias, dará a conocer los pilares de la nueva estrategia turística de la ciudad, centrada este año en el audiovisual y en el eclipse de sol del 12 de agosto. A Coruña será la ciudad europea en la que mejor se podrá ver ese fenómeno. La ciudad ya se está preparando para esa jornada, organizando distintas actuaciones mediante una comisión de seguimiento específica que implica a distintas áreas.

El acto del Matadero contará con la actuación especial del coruñés Carlos Ares, uno de los artistas musicales más destacados a nivel nacional, y una selección de cocineros del grupo Coruña Cociña.

Además, el martes también se presentará 'Coruña Vadis', el nuevo cortometraje turístico del Concello dirigido por Javier Veiga que toma el relevo de 'Ao Oeste do Noroeste'. De nuevo, Lucía Veiga y Xosé A. Touriñán protagonizarán esta pieza audiovisual que mostrará las fortalezas turísticas de la ciudad. El corto, que se estrenará en redes sociales y YouTube el martes por la tarde, da continuidad a la creación del año anterior, que tuvo una enorme repercusión nacional e internacional, superando las 250.000 reproducciones íntegras en apenas unas horas y convirtiéndose en el vídeo más visualizado del canal de YouTube del Concello.

Ya el miércoles, la alcaldesa expondrá en el stand de Galicia en IFEMA todos los detalles de la programación cultural y turística de este 2026. Su intervención será a las 12:30 horas y el acto será retransmitido en directo. "Tenemos una de las programaciones más ambiciosas y diferenciales del país, buscando potenciar nuestras fortalezas turísticas y aprovechando el hito del eclipse para ofrecer a la ciudadanía y a las personas visitantes experiencias únicas", señaló Rey.