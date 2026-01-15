A Coruña incorpora al Catálogo patrimonial el Camino Inglés y varias fuentes municipales

Una de las señales del Camino Inglés a su paso por Cuatro Caminos en A Coruña. Quincemil

El pleno de A Coruña ha aprobado este jueves la inclusión de varios elementos en el Catálogo patrimonial. El Camino Inglés, varias fuentes municipales como la de Monelos o las antiguas estructuras portuarias de la plaza de A Palloza y los muelles de As Xubias de Abaixo formarán parte de este documento.

Así, el pleno ha dado luz verde a la aprobación provisional para la modificación puntual del Plan General para la incorporación de elementos al Catálogo patrimonial, un trámite que avanza ahora con la inclusión de 74 elementos arquitectónicos, otros tres elementos etnológicos y el trazado del Camino Inglés.

El concejal de Urbanismo, Rehabilitación y Vivienda, Francisco Díaz Gallego, señaló que las enmiendas efectuadas sobre el informe previo no supusieron, en esencia, grandes variaciones.

La modificación aprobada hoy por el pleno refrenda la inclusión de las antiguas estructuras portuarias de la plaza de la Palloza y los muelles de As Xubias de Abaixo, entre los 74 elementos arquitectónicos referidos previamente.

Respecto a los elementos etnológicos, se incorporan las fuentes de O Corgo, Monelos y las Xubias de Abaixo, todas ellas de propiedad municipal y con un nivel de protección integral.

"El patrimonio de una ciudad es mucho más que monumentos. Este patrimonio puede ser también un conjunto urbano en A Falperra, en Os Mallos, elementos que dan muestra de lo que fue la ciudad en otras épocas y que deben ser conservados", aseguró Díaz Gallego.

El edil abogó por que haya más pedagogía con respeto a la protección y conservación del patrimonio: "Una propiedad con una catalogación puede ser una ventaja, un plus".