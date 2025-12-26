Casi 3.000 botellas de plástico recicladas decoran la nueva sala VIP del aeropuerto de A Coruña

El aeropuerto de A Coruña ya ofrece a sus usuarios una sala VIP renovada. Hoy viernes ha reabierto al público tras ocho meses de obras de remodelación que han supuesto la ampliación de su capacidad y del espacio.

La sala VIP de Alvedro, inaugurada en 2017 con un aforo para 30 personas, tiene ahora superficie para 68, y de 213 metros cuadrados pasa a 514. Los trabajos fueron adjudicados a finales de 2024 a la empresa Saidres de Trasdeza SL por un importe de 479.297,94 euros.

Una de las novedades más significativas de la nueva sala son sus paneles de decoración, conformados por 2.831 botellas de plástico recicladas. El mostrador y las mesas auxiliares se han revestido con fibras textiles también recicladas.

De acuerdo con la licitación y la información difundida por Aena, en la obra se ha mantenido la estética de los materiales, el mobiliario y el equipamiento industrial. Se ha dispuesto más espacio en la barra de comida y bebida y en la zona de salón, y han renovado la oficina, el almacén y la zona de office. Los trabajos han llegado a los aseos, con aumento de capacidad e incorporación de servicio para personas de movilidad reducida.

Aena no varía las condiciones de uso de la sala VIP de Alvedro, ubicada en la planta superior de la terminal. Según indica su página web, el tiempo máximo de estancia es de cuatro horas, las previas a la salida del vuelo de los usuarios, que se amplía en caso de retraso.

De lunes a viernes está abierta de 5:30 a 22:30 horas, desde las 6:30 los fines de semana. El último día del año (al igual que el 24 de diciembre) el horario es de 5:30 a 21:00.