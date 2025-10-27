Huelga del personal de tierra del aeropuerto de A Coruña: "No hay conciliación en la aviación"

El personal de tierra del aeropuerto de Alvedro, en A Coruña, ejecutó este lunes 27 de octubre la jornada de huelga convocada por UGT para reclamar mejoras laborales en la empresa South Europe Ground Services.

La movilización incluyó una protesta en la terminal del aeropuerto, celebrada entre las 12:00 y las 13:00, en la que los trabajadores exhibieron pancartas y leyeron un manifiesto denunciando su situación.

Desde el sindicato señalaron que la plantilla de handling, formada por unos 60 empleados, sufre "una carga de trabajo excesiva", con jornadas que superan habitualmente las nueve horas y cambios constantes en los turnos debido a incidencias en la operativa de los vuelos.

"Llevamos tiempo alertando de esta situación, pero la empresa sigue sin ofrecer soluciones reales", subrayaron.

Los empleados reclaman también más personal para el servicio de atención a Personas con Movilidad Reducida (PMR), un área que, según denuncian, "funciona con medios insuficientes" y provoca que el servicio se preste "a la carrera", afectando tanto a la calidad de la atención como al bienestar del personal.

A ello se suma la queja por la falta de estabilidad laboral y la negativa a consolidar puestos a jornada completa, incluso entre trabajadores con más de 20 años de antigüedad, mientras se siguen realizando nuevas contrataciones a tiempo parcial.

"No hay conciliación en la aviación"

La concentración se desarrolló con normalidad, en las propias instalaciones aeroportuarias. "No hay conciliación en la aviación", "South, escucha, esta es nuestra lucha" y "Más conciliación y menos perentorias" fueron algunos de los lemas que corearon durante su protesta.