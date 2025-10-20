Los peregrinos extranjeros ya son mayoría en la variante inglesa del Camino de Santiago

El Camino Inglés se consolida como una de las rutas jacobeas con mayor crecimiento y mejor valoración. A día 19 de octubre se han entregado 28.753 compostelas, cuando en 2024 se registraron 28.065 sellos totales, según los datos recogidos por la Asociación de Municipios del Camino Inglés.

Esto indica que, a día de hoy, ya se han entregado más compostelas que en todo el año 2024. Además, una encuesta realizada entre abril y septiembre de 2025 a 830 peregrinos revela que, por primera vez, los participantes extranjeros fueron más numerosos que los nacionales (55% frente a 45%). Un resultado que no implica un cambio en las cifras totales de compostelas, en las que los caminantes españoles siguen siendo mayoría, pero sí refleja el creciente interés internacional por esta ruta.

La muestra incluye peregrinos de hasta 48 nacionalidades distintas, con un aumento destacado de los procedentes de Estados Unidos y Portugal, que prácticamente duplican los registros de 2023. También se suman viajeros de los cinco continentes, con orígenes tan diversos como Singapur, India, Filipinas, Australia o Madagascar.

En otra línea, el grado de satisfacción con el Camino Inglés se mantiene en niveles muy altos, con una puntuación media de 4,44 sobre 5. Más de la mitad de los encuestados (58%) otorgan la valoración máxima, destacando tanto la belleza de la ruta como la calidad de los servicios disponibles.

En el estudio también se muestra un incremento en el gasto medio diario, que se sitúa alrededor de los 51 euros por persona. El grupo que declara un desembolso entre 50 y 75 euros diarios pasa del 17% al 25%, un indicador del impacto económico positivo del Camino en los municipios que atraviesa. La Asociación subraya que muchos peregrinos no contabilizaron el coste del alojamiento, por lo que el gasto real podría ser aún superior.

Más peregrinas de mediana edad

Por primera vez, las mujeres representan el 54% de los peregrinos, consolidando la imagen del Camino Inglés como una ruta segura y acogedora, especialmente para viajeras solas o en pequeños grupos. En cuanto a la edad, predominan los caminantes de entre 45 y 54 años, seguidos de los de 55 a 64, mientras que el grupo menor de 45 años reduce ligeramente su peso.

Por último, el estudio recoge que la mayoría de los participantes (49,7%) considera que no es necesario introducir mejoras. Entre las propuestas más mencionadas destacan el aumento de servicios de hostelería en determinados tramos y la reducción de los recorridos por carretera (ambas con un 13% de las respuestas), seguidas de la creación de áreas de descanso con bancos y fuentes (8,5%). También se recogen sugerencias puntuales para reforzar la seguridad vial o mejorar los pasos peatonales, aunque la señalización es valorada como excelente por la gran mayoría.