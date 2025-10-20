Un padre e hijo de Colombia superan la barrera de los 500.000 peregrinos en Galicia

Este fin de semana el Camino de Santiago ha batido un récord alcanzando los 500.000 peregrinos. Un padre colombiano y su hijo, Jairo y Nicolás, fueron los protagonistas del hito en un acto celebrado este lunes en Santiago de Compostela. Ambos realizaron el peregrinaje en recuerdo a su mujer y madre fallecida.

Esta es la primera vez en la historia que Galicia alcanza esta cifra de peregrinos, lo que muestra un incremento del 6% respecto al mismo periodo del año pasado. Recibidos por el presidente autonómico, Alfonso Rueda, durante el acto este destacó su llegada como ejemplo de la internacionalización del Camino.

De acuerdo con los datos difundidos por la Xunta, cerca del 56% de peregrinos son internacionales, procediendo de unos 180 países diferentes. Entre ellos, los estadounidenses son los más numerosos, con cerca de 40.000 peregrinos, seguidos de los italianos, portugueses, británicos, mexicanos, franceses o canadienses.

Rueda también destacó que el Camino es "unha experiencia única e unha maneira fantástica de coñecer Galicia e aos galegos", además de servir para el objetivo de desestacionalizar el turismo gallego. En la actualidad, cada peregrino gasta el equivalente a tres turistas nacionales, representando cerca del 17% de las noches totales en la comunidad.

El presidente gallego también adelantó que la Xunta ya trabaja en los preparativos para el Xacobeo 2027, subrayando el papel de la colaboración público-privada, y mencionando la celebración de los 500.000 peregrinos como una muestra del éxito colectivo de Galicia.