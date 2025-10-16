Un tren turísticos de la Xunta de Galicia

Xunta de Galicia

La Ruta de los Faros en trenes turísticos de la Xunta, premiada por la Unión Internacional de Ferrocarriles

Los galardones reconocen el liderazgo en el desarrollo y la creación de experiencias únicas para los viajeros

El producto de los Trenes Turísticos que impulsa la Xunta de Galicia en colaboración con Renfe y el Instituto Ourensano de Desarrollo Económico (Inorde) acaba de ser galardonado por su propuesta de la Ruta de los Faros, con el premio 'Tourism-Friendly' en la categoría de viajes de corta distancia, convocado por la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC).

O Camiño dos Faros es una ruta de senderismo de 200 kilómetros que recorre a Costa da Morte desde Malpica a Fisterra

Los Premios UIC TopRail de Turismo distinguen a los mejores destinos turísticos en 2025, reconociendo el liderazgo en el desarrollo y creación de experiencias únicas para los viajeros y destacando el papel del tren como medio de transporte sostenible e inclusivo.

Para Turismo de Galicia, este es un reconocimiento que ponen en valor una iniciativa turística consolidada y que cada año sigue despertando el interés de los visitantes que pueden recorrer Galicia en tren conociendo sus principales recursos turísticos en cuanto a cultura vitivinícola, paisaje, patrimonio y historia. Este 2025 fueron 13 rutas de los Trenes Turísticos en las que se ofertaron 2.530 plazas.

La Ruta de los Faros, que alcanzó un nivel de ocupación prácticamente del 100%, recorre el norte de Galicia y visita Cabo Ortegal, el mirador de Vigila Herbeira, el Santuario de Santo André de Teixido y el Cabo Estaca de Bares. Los participantes también pueden conocer Viveiro y los acantilados de Loiba. Este itinerario de la Ruta de los Faros se desarrolla en los meses de junio a septiembre.

En 2025, el programa de Trenes Turísticos de Turismo de Galicia alcanzó un 92,15% de ocupación en las plazas a la venta. Las rutas en las que prácticamente agotaron la totalidad de las plazas fueron las de los Quesos, Ribeira Sacra-Miño, Rías Baixas, Ribeira Sacra-Sil y Faros.