El aeropuerto de Alvedro.

Turismo

El aeropuerto de Alvedro, en A Coruña, aumenta pasajeros este 2025 pese al descenso en septiembre

Un total de 109.000 viajeros utilizaron la infraestructura en septiembre, un 1,4% menos que el año pasado. El cómputo de los nueve primeros meses del año es de 960.573 viajeros, un 3,6% más que en el mismo periodo de 2024

El Aeropuerto de A Coruña registró 960.573 pasajeros entre enero y septiembre, lo que supone un crecimiento del 3,6% con respecto al mismo periodo de 2024. Las operaciones, un total de 12.415, han crecido en este periodo un 12,8%, según los datos proporcionados este lunes por Aena.

Un Boeing 737 Max de United Airlines. Imagen de archivo.

Alvedro contabilizó el pasado mes de septiembre un total de 108.743 pasajeros, un 1,4% menos que en septiembre de 2024. De los pasajeros de vuelos comerciales (108.573), 96.496 realizaron trayectos nacionales y 12.077, internacionales.

Un total de  1.499 aeronaves operaron en Alvedro el mes pasado, un 18,4% más. De estas, 809 fueron operaciones comerciales: 711 con origen o destino nacionales y 98 internacionales.

Los aeropuertos del Grupo Aena cerraron el mes de septiembre de 2025 con 35.760.852 pasajeros, un 2,7% más que en el mismo mes de 2024; gestionaron 299.292 movimientos de aeronaves, un 2,4% más que en 2024; y transportaron 132.905 toneladas de mercancía, un 9,9% más que el año pasado.