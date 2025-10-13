El aeropuerto de Alvedro, en A Coruña, aumenta pasajeros este 2025 pese al descenso en septiembre

El Aeropuerto de A Coruña registró 960.573 pasajeros entre enero y septiembre, lo que supone un crecimiento del 3,6% con respecto al mismo periodo de 2024. Las operaciones, un total de 12.415, han crecido en este periodo un 12,8%, según los datos proporcionados este lunes por Aena.

Alvedro contabilizó el pasado mes de septiembre un total de 108.743 pasajeros, un 1,4% menos que en septiembre de 2024. De los pasajeros de vuelos comerciales (108.573), 96.496 realizaron trayectos nacionales y 12.077, internacionales.

Un total de 1.499 aeronaves operaron en Alvedro el mes pasado, un 18,4% más. De estas, 809 fueron operaciones comerciales: 711 con origen o destino nacionales y 98 internacionales.

Los aeropuertos del Grupo Aena cerraron el mes de septiembre de 2025 con 35.760.852 pasajeros, un 2,7% más que en el mismo mes de 2024; gestionaron 299.292 movimientos de aeronaves, un 2,4% más que en 2024; y transportaron 132.905 toneladas de mercancía, un 9,9% más que el año pasado.