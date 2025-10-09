Galicia tendrá vuelo directo a Nueva York: United Airlines operará en el aeropuerto de Santiago en 2026

El aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro contará en verano del año que viene con una conexión directa con Estados Unidos a través de la compañía United Airlines. La aerolínea ofrecerá tres vuelos semanales en la capital gallega.

El vuelo conectará al aeropuerto de Lavacolla con el de Newark, en Nueva Jersey, uno de los más grandes de Estados Unidos y también el principal del área metropolitana de Nueva York. Este mismo mediodía la compañía estadounidense lo confirmaba en su cuenta de X con el anuncio de otras conexiones directas a ciudades europeas, como Bari (Italia), Split (Croacia) o Glasgow (Escocia).

Desde Aena celebran el éxito que supone esta noticia para el territorio y para la infraestructura y explican que "han trabajado de forma incansable en los últimos meses con la compañía aéres estadounidense para lograr este hito".

También aseguran que seguirán trabajando "para impulsar la conectividad de todos los aeropuertos y colaboradondo con todas las instituciones interesadas en desarrollar los destinos".

Mor(s)e routes for 2026 have landed! 🎉🌎



New destinations taking off from Newark this summer:

Bari, Italy

Split, Croatia

Santiago de Compostela, Spain

Glasgow, Scotland



And we’re adding flights:

Newark - Seoul, South Korea

Washington, D.C. - Reykjavik, Iceland… pic.twitter.com/BN2MX22Br1 — United Airlines (@united) October 9, 2025

¿Cuándo se podrá volar de Santiago a Nueva York?

El vuelo unirá Santiago con Estados Unidos a partir de mayo de 2026 y ofrecerá tres conexiones semanales: lunes, jueves y sábado.

Despegará de Santiago a las 19:15 horas los miércoles, viernes y domingos; mientras que volverá de Nueva York a Galicia los lunes jueves y sábados a las 10:00 horas. El primero será el 28 de mayo, justo después de la reapertura del aeropuerto de Santiago tras su cierre por las obras en su pista de aterrizaje.

Según informa la página web de la compañía, el vuelo de ida durará unas 7 horas y 50 minutos, mientras que el de la vuelta tendrá una duración de 7 horas.

Los precios variarán según la tarifa escogida por el cliente, desde una básica y más económica a una premium con más comodidades, pero que ronda los 1.200 euros por el billete de ida y vuelta.

El anuncio supone un salto en la internacionalización del aeropuerto de Santiago que carecía de líneas directas con el continente americano. La capital gallega se suma así a otros seis destinos españoles que ofrece la compañía, que incluyen Madrid, Barcelona, Málaga, Palma de Mallorca y Bilbao.

De esta forma, se podría compensar las pérdidas relacionadas con la marcha de la compañía Ryanair del aeropuerto compostelano, lo que implicará una reducción drástica de conexiones desde la capital gallega.